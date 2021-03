Respalda Morena a Francisco Martínez Neri como candidato a la alcaldía de Oaxaca de Juárez

+ El ex rector es la mejor opción, sostiene Claudia Tapia, presidenta del Comité Municipal de Morena en la capital oaxaqueña; llama a cerrar filas en torno al candidato.

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de marzo de 2021.- El Comité Ejecutivo Municipal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Oaxaca de Juárez, anunció la mañana de este viernes su total respaldo al contador público Francisco Martínez Neri, como candidato para contender por la alcaldía de la capital oaxaqueña.

El pronunciamiento y respaldo a favor del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), tuvo lugar en una rueda de prensa encabezada por Claudia Tapia Nolasco, presidenta del Comité Municipal de Morena en Oaxaca de Juárez.

En su intervención la dirigente reiteró que en Oaxaca de Juárez “nos conducimos bajo los principios rectores de nuestro partido de no mentir, no robar, no traicionar” y sostuvo que de cara a la elección del próximo mes de junio “requerimos de los y las mejores mujeres y hombres”.

En este mismo sentido, Claudia Tapia aseguró que Francisco Martínez Neri es la mejor opción que tiene Morena para gobernar el municipio capitalino e hizo un llamado para cerrar filas en torno al candidato. Agregó que en Morena “no estamos divididos” y sostuvo que “vamos con todo para ganar”.

Francisco Martínez Neri es contador público y licenciado en derecho, egresado de la UABJO. Cuenta además con especializaciones en Derecho Fiscal y una maestría en Contribuciones y en Educación Superior. Fue director de la Facultad de Contaduría y Administración de 2001 a 2004 y rector de la UABJO de 2004 a 2008.

En el ámbito político, Martínez Neri fue diputado local en 2013 en representación del Distrito 01; en 2015 fue postulado como candidato a diputado federal por el Distrito 08 Federal del Estado de Oaxaca, resultando electo a la LXIII Legislatura de 2015 a 2018.