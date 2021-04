Vacuna Pfizer contra Covid-19, más efectiva en adolescentes de 12 a 15 años

+ Los primeros ensayos de aplicación de la vacuna de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años, no registraron ni un caso con Covid-19.

Ciudad de México. 31 de marzo de 2021.- Continúan los ensayos clínicos para probar vacunas contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años y las nuevas noticias son bastante optimistas. De acuerdo a Pfizer, sus primeros ensayos con 2 mil 260 adolescentes fueron más que positivos, pues no se registró ni un caso de COVID-19 en el grupo que recibió la vacuna. Mientras que en el grupo que recibió el placebo, reportan sólo 18 casos de infección con síntomas.

Un reporte que todavía necesita revisión

El reporte de la farmacéutica especifica que el modo de empleo fue similar al que se recomienda en adultos, con dos dosis de la vacuna aplicadas con un periodo de tres semanas de distancia. Como sucede con estos ensayos, hubo un grupo que recibió la vacuna y otro que recibió la solución salina, para luego contrastar los efectos de inmunidad entre ambos grupos.

Pero incluso, además de la evidente buena noticia de que no haya casos de infección en el grupo que recibió la vacuna, los efectos secundarios han sido menores en los adolescentes. Desafortunadamente la aseveración por ahora no se acompaña de pruebas o datos más específicos, como retoma el New York Times.

De hecho, todo el ensayo clínico necesita ser revisado todavía por científicos independientes. La información dada por la farmacéutica debe en todo caso, tomarse como preliminar por ahora.

© Proporcionado por Xataka

Mientras eso ocurre, Pfizer seguirá con ensayos, ahora en niñas y niños de entre cinco y 11 años de edad. Las primeras aplicaciones ocurrieron la semana pasada y, a partir de la próxima, se aplicará a niños de dos a cinco años. Si todo sigue conforme el plan, eventualmente habrá otro grupo de menores, con edades de seis meses a dos años.

Por su parte, la vacuna de AstraZeneca tiene su propio proceso de aplicación en forma de ensayo clínico en niñas, niños y adolescentes. México incluso ha manifestado su voluntad de traer al país varios ensayos clínicos de fase tres para aplicaciones a niñas, niños y adolescentes.

Este artículo fue tomado de la agencia Xalaka México: https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/la-vacuna-contra-covid-es-m%c3%a1s-efectiva-en-adolescentes-de-12-a-15-a%c3%b1os-seg%c3%ban-los-primeros-resultados-de-las-pruebas-de-pfizer/ar-BB1faojT?li=AAggxAT