¡Nunca más la historia sin mujeres! Inventoras de la matria

Por Ernestina Gaitán Cruz

El primero de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo asumió como primera presidenta de México y esto es producto de décadas de la lucha de las mujeres, desde el Movimiento Sufragista, hasta la conquista de poder votar y ser votadas (1953).

“No llego sola, llegamos todas… Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres podemos realizar sueños y deseos. Sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, las que nos pensaron libres y felices”, dijo en su discurso como presidenta.

Lo significativo de ese martes 1° de octubre, también fue que por casi una hora, en la Cámara de Diputados, “órgano de representación más inmediato del pueblo, donde está centralizada buena parte de los más grandes debates y de las decisiones de importancia nacional”, mujeres encabezaron los tres poderes en que se divide el ejercicio del Poder Soberano de México: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Claudia Sheinbaum Pardo asumió el Poder Ejecutivo; Ifigenia Martínez y Hernández (+), Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo le entregó la banda presidencial y le tomó la protesta. Estuvo presente Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial.

“Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas… las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento”