Niños armados para combatir el crimen, nada lo justifica: AMLO

+ Fue un error del pasado alentar a las autodefensas porque la seguridad es una responsabilidad del Estado, afirmó el presidente AMLO.

Ciudad de México. 15 de abril de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que nada justifica el uso de los niños para armarlos y combatir al crimen, como ocurrió en una comunidad de la montaña baja de Guerrero.

“Aceptando, sin conceder, que hay razón, con los niños, no”, expresó.

En la conferencia de prensa matutina expuso, a pregunta expresa, que “aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa, no debe de utilizarse a los niños, es el caso del fenómeno migratorio y en cualquier caso”.

Señaló que tiene la conciencia tranquila porque ha sido consecuente de atender con mayor énfasis y recursos a las tres entidades más pobres del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Consideró que fue un error del pasado alentar a las autodefensas porque la seguridad es una responsabilidad del Estado, y ahora en algunas regiones esto se ha distorsionado y resulta lo mismo esos grupos que la delincuencia. Ante los vacíos, indicó, se llevará a la Guardia Nacional, aunque aclaró que no se caerá en la trampa de la provocación.

No utilizar a los niños

El sábado pasado se difundió que 31 niños de entre seis y once años se integraron a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores, en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, para defenderse de los grupos criminales que atacan en la región.

El Presidente transmitió en la conferencia un fragmento del video con esa acción y aseguró que el material lo hizo el periódico El País, al que ubica como “boletín” de las empresas extranjeras que en el pasado hicieron su agosto en México.

Insistió en que aunque se entienda que hay pobreza, inseguridad o que la gente tiene que migrar, aun con esa “triste y amarga realidad no deben de utilizarse a niños, más cuando detrás de esto, el caso de la migración, hay coyotes, traficantes de personas que cobran por el traslado de los migrantes. No estoy negando las causas, nada más aclarando”.

“Ya no hay condiciones para eso, para tomar un video con niño, ya no, eso en otro tiempo. Puede ser que existan todas esas deficiencias que hemos procurado nosotros eliminarlas, pero aún con eso no se justifica lo de los niños. Y hay que ser claros, categóricos. El tomar un video, como se hizo”.

Lo mismo, añadió, si se dice que estas acciones son por falta de seguridad. “Ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños, es un punto de vista, yo sé que no pueden estar de acuerdo conmigo, así es la vida. O sea, es el derecho a disentir”.

Dijo que todos los días se atienden los problemas y subrayó que “no es que Guerrero sea un paraíso”, pero se ha reducido la incidencia de homicidios dolosos, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades como Guanajuato, Jalisco o el Estado de México. Para demostrar ese aspecto mostró una gráfica.

“Entonces, hacer un video, poner a los niños ahí, difundirlo y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas; en Guerrero hay autodefensas que están permitidos legalmente por acuerdo de comunidades, pero después esto se fue, no todo en los casos, distorsionando, y grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas”, advirtió.

Por tanto, añadió, le digo a nuestros hermanos guerrerenses que va a seguir actuando la Guardia Nacional, “que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error alentar como se hizo en el gobierno anterior, un error porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado”.

Sí hay vacíos, reconoció, pero creemos que deben ser llenados con la presencia de la Guardia Nacional para que garantice la seguridad.

-¿No está rebasada la autoridad?, le preguntó una reportera.

-Ese fue un video con esas características, yo escuché la opinión del gobernador de Guerrero, la comparto, escuché la opinión del obispo de Chilpancingo y la comparto, en el sentido de que no se debe utilizar a los niños.

Dijo que en Guerrero hay menos violencia y no es un asunto fácil en esa región, al tiempo que se expanden los apoyos sociales.

“Les puedo decir que en esos tres estados prácticamente en todos los hogares se recibe cuando menos un apoyo del gobierno federal y quienes tienen más apoyo son las comunidades indígenas, los más pobres”.

Mencionó también que en esa entidad se distribuye de manera gratuita el fertilizante, así como becas y el programa Sembrando Vida, al tiempo de buscar la manera de apoyar al sector educativo y volver a clases.

Autodefensas, un error

El Presidente manifestó que “esto de las guardias o autodefensas fue un error que se cometió porque eso es una función del Estado”.

Por tanto, dijo, en la medida que haya más presencia de la Guardia Nacional, se avanzará en combatir la inseguridad y al crimen.

Antes no había presencia, ¿qué se podía hacer con 10 mil policías federales? La secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba policías privados para cuidar sus instalaciones, era un desorden completo, desastre”.

“Esto, lo de la estadística, no se analizaba diariamente, no se tenía; sabemos desgraciadamente cuantos fallecidos hubo en el país cada 24 horas.

¿Qué hacían estos? Recibir información cada 15 días, cada mes, ni se llevaban entre ellos, ¿eran buenas las relaciones entre García Luna y el que estaba de Procurador o el secretario de la Defensa o de Marina en ese entonces? No, ahora es distinto, ahora estamos todos juntos de manera coordinada y no tenemos una sociedad perfecta, un gobierno perfecto, vamos avanzando, es un proceso de transformación pero sí hay cosas que debemos analizar todos”.

Reiteró la solicitud al gobierno de Estados Unidos para que apoye a Centroamérica. México, indicó, está ayudando con 100 millones de dólares.

