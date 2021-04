Clasifica equipo oaxaqueño de squash para Juegos Nacionales Conade 2021

+ El clasificatorio del equipo de squash se realizó en León, Guanajuato y toda la delegación oaxaqueña obtuvo su pase; ASEO e Incude informan que los jugadores se han preparado adecuadamente.

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de abril de 2021.- El equipo oaxaqueño de squash quedó definido luego de participar en el “Torneo de Squash Selectivo para Juegos Nacionales Conade 2021” realizado en León, Guanajuato, donde los cinco jugadores que vistieron los colores de Oaxaca, obtuvieron sus lugares en las modalidades de Singles y Dobles.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Squash del Estado de Oaxaca (ASEO), Alberto Jaime Trejo, quien dijo que Oaxaca contará con un contingente compuesto por cinco squashistas, cuatro de ellos de forma directa y uno por arrastre, en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, todos, en la rama varonil.

Tras reuniones y acuerdos entre la ASEO y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), se eligió al selectivo oaxaqueño, el cual, está integrado por jugadores que se han mantenido en la ruta y preparado adecuadamente con los protocolos de sanidad correspondientes.

En la selección destaca Alberto Jaime Tanuz, quien es pionero de la disciplina con varios años representando a Oaxaca y lo seguirá haciendo, pero ahora en la Sub 17, además de hacer pareja con Iván Fortuna López, nativo de San Luis Potosí, pero con tres años representando a Oaxaca y que ha sido pareja del primero en repetidas ocasiones.

En la Olimpiada Nacional de 2019, Alejandro Barreto Victoria, vistió la camiseta de Oaxaca en la Olimpiada Nacional y para este año, el nacido en Colombia con residencia legal en México, de nueva cuenta es seleccionado estatal en la Sub 19 en Singles y por conseguir ese lugar, pudo meter a Samuel Valadez Rodríguez, originario de la Ciudad de México, con representación de Oaxaca desde hace tres años.

La categoría Sub 15 es la que solamente tendrá representación oaxaqueña en la modalidad de Singles con Carlos Díaz Villalobos, oaxaqueño de nacimiento que entrena en el Aragón Squash de la mano de su padre, Alberto Díaz Prado.

De acuerdo con Alberto Jaime Trejo, el equipo oaxaqueño entrena, en su mayoría, en el Squash Delta de la Ciudad de México, por lo que se mantendrán en preparación para encarar la competencia de Juegos Nacionales en Singles y Dobles.