Clasifican judokas oaxaqueños para Juegos Nacionales 2021

+ El fin de semana cinco judokas oaxaqueños lograron su clasificación a Juegos Nacionales 2021

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de abril de 2021.- La selección oaxaqueña que participará en los Juegos Nacionales 2021 sigue creciendo y suman cinco judokas que lograron su pase en el Torneo Nacional “Prof. Tomoyoshi Yamaguchi” que se realizó en Aguascalientes.

El evento convocado por la Federación Mexicana de Judo (Femexjudo), reunió a lo más granado del deporte nacional en los diferentes pesos y categorías de ambas ramas, en busca de la clasificación a la máxima justa deportiva amateur del país y Oaxaca asistió con un total de 12 deportistas, logrando clasificar a casi la mitad del equipo.

Bajo el mando del entrenador de origen cubano, Juan Ines López Izquierdo y Lenin Velasco López, el equipo realizó el viaje compuesto por dos mujeres y 10 hombres en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

La lista de clasificados a Juegos Nacionales la encabeza el multicampeón nacional Ulises Méndez Cobos, en la categoría Sub 21; Ian Alexander Borch, en la Sub 18; Edward Juárez, también medallista de Olimpiada, en la Sub 21; Emiliano Reyes e Ian kenner Aguirre, ambos en la Sub 15.

La delegación completa de judokas oaxaqueños asistió con las medidas de sanidad correspondientes que exigió la Femexjudo para el proceso de antes, durante y después del evento que se realizó el fin de semana en tierras hidrocálidas.

Con los cinco seleccionados estatales de judo, la selección de Oaxaca que irá a la etapa final de los Juegos Nacionales llega a 18 deportistas, que es la suma de ocho en tenis y cinco en squash, esperando que próximos días al contingente siga creciendo.

El Incude Oaxaca, en acuerdo con las asociaciones deportivas buscaron las rutas para la conformación del selectivo que representará al estado en los Juegos Nacionales, ya que en colaboración con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se determinó que no existen las condiciones para realizar la etapa Estatal, siendo la prioridad la salud de las y los deportistas así como de sus familias.