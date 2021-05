Crisis y protestas en Colombia ¿Cómo han impactado a la población?

+ La crisis y las recientes protestas en Colombia han impactado a los ciudadanos en tres grandes aspectos: desabasto de productos, en los niños y en la confianza.

Bogotá, Colombia. 7 de mayo de 2021.- En un enlace para el noticiero de José Cárdenas, el periodista Giovanni Celis señaló que, en condiciones normales, a Bogotá llegan diariamente 10 mil 500 toneladas de alimento, y ahora solamente están entrando 5 mil 300, casi la mitad, a causa de los bloqueos en las carreteras.

DESABASTO POR PROTESTAS EN COLOMBIA

Esta situación de desabasto y carestía, se suma a que tampoco hay combustible a causa de los bloqueos.

El comunicador señaló que en la ciudad de Bogotá se han comenzado a levantar varias barricadas, algunas de ellas por ciudadanos venezolanos, quienes cobran un tipo de peaje por pasar de un barrio a otro.

Durante las protestas en Colombia también han ocasionado que la vacunación contra el COVID-19, así como la distribución de oxígeno, se vean interrumpidos debido a las marchas y bloqueos.

En cuanto al transporte, 51 estaciones del sistema Transmilenio, de un total de 139, han quedado totalmente destruidas a causa de los desmanes y enfrentamientos durante las protestas, por lo que cientos de personas ahora tienen que caminar grandes distancias para llegar a sus hogares o centros de trabajo.

NIÑOS

En cuanto a los niños, Giovanni Celis comenta que los sindicatos han dicho que no regresan a las clases debido a que no hay condiciones de seguridad, pese a que un estudio reveló que 55% de los estudiantes de escuelas públicas en Colombia no cuentan con computadoras en casa, por lo que ya es demasiado tiempo sin que los niños puedan ir a clases, ocasionando problemas al interior de las familias.

CONFIANZA

En cuanto a la confianza, el periodista comenta que las fake news son algo que pasa en todo el mundo, sin embargo, este viernes, se descubrieron 7753 cuentas falsas creadas en China, Bangladesh y Corea, las cuales promueven las marchas y protestas en Colombia.

Aunado a ello, la cantidad de personalidades de todos los ámbitos, a nivel mundial, que en algunos casos comparten una visión errada sobre lo que realmente acontece en Colombia.

Todo esto se da en un contexto en el que la pobreza en Colombia ha aumentado en un 42.5%, es decir, pasaron de tener 17 millones de personas en situación de pobreza a tener 21 millones.

Estos son los impactos que han dejado las marchas y protestas registradas durante los últimos días en Colombia, aunado a un aumento en los contagios de COVID-19.

No obstante, al entablar un diálogo entre el gobierno y los manifestantes, los gremios y las cortes, las cosas comenzaron a mostrarse más tranquilas, al menos así fue este viernes en la ciudad de Bogotá.

Este artículo fue tomado de la agencia UnoTv: https://www.unotv.com/internacional/los-efectos-que-las-protestas-en-colombia-causan-a-la-poblacion/