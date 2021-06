Niegan residencia permanente a quienes ingresaron a EU con protección temporal

+ Los jueces del Máximo Tribunal señalan que el Estatus de Protección Temporal (TPS), no puede ser considerado como una forma de “admisión” a los Estados Unidos.

Estados Unidos. 7 de junio de 2021.- La Corte Suprema dictaminó que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, Temporary Protected Status) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, no pueden solicitar una “green card”.

Además los jueces consideraron que obtener ese beneficio migratorio no cuenta como una forma de admisión al país, lo que no garantiza una estadía permanente en el país, a menos que haya una reforma migratoria en el Congreso que así lo defina.

El caso que revisaron los ministros fue el de José Santos Sanchez, originario de El Salvador, que vivió en los EE.UU. durante dos décadas y argumentó que cumplió con ese mandato –de ingreso legal– cuando se convirtió en beneficiario de TPS, pero su petición de “green card” ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue rechazada.

La opinión fue escrita por la jueza Elena Kagan, quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una “green card”, siguiendo los lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.

La jueza Kagan considera que los indocumentados con TPS no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión. “Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”.

Este artículo fue tomado de la agencia La Opinión: https://laopinion.com/2021/06/07/corte-suprema-rechaza-que-titulares-de-tps-que-ingresaron-ilegalmente-a-ee-uu-apliquen-por-una-green-card/