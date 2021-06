Oaxaca, referente de armonización de leyes a favor de las mujeres: Bonifaz

+ Con motivo del aniversario de la Convención internacional signada por el Estado Mexicano, se llevó a cabo la ponencia virtual titulada “A 27 años de Belém do Pará: Avances, Retos y Desafíos”, a cargo de Leticia Bonifaz Alfonzo.

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de junio de 2021.- “Las mujeres debemos emprender procesos de despatriarcalización e impedir la reproducción de las violencias en nuestros entornos inmediatos, y los hombres deben hacerse cargo de la violencia que ejercen, para una transformación social positiva”, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares Guzmán, al conmemorar el 27 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En este contexto, la SMO realizó la conferencia virtual titulada “A 27 años de Belém do Pará: Avances, Retos y Desafíos”, a cargo de Leticia Bonifaz Alfonzo, especialista en género y en derechos humanos de las mujeres, quien reconoció que existen importantes avances a nivel nacional y local, derivados de la implementación de la conocida Convención Belém do Pará.

Oaxaca es referente en la armonización de distintas leyes garantes de los derechos humanos de las mujeres, advirtió la Doctora en Derecho Bonifaz, y eso es lo más importante de Belem do Pará dijo, “que se viva en el día a día a través de acciones municipales, en los distintos tribunales, como una forma de acceder a la justicia y de frenar las discriminaciones y todas las violencias hacia las mujeres, en forma específica, como con la llamada Ley Olimpia”, señaló.

La especialista destacó algunos obstáculos como la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial para juzgar, en la falta de medición de avances tras la aplicación de políticas públicas y, en el ámbito educativo donde se tiene el tema indígena y esos dos mundos no siempre están trabajando al mismo ritmo.

Asimismo, Bonifaz Alfonzo, consideró buenas prácticas las de Oaxaca y Chiapas al fomentar cambios de lo negativo a lo positivo al interior de la propia comunidad al reconocer y aceptar que hay prácticas tradicionales violatorias de sus derechos que es preciso erradicar.

También reconoció que, en la administración de justicia, el pacto patriarcal impide que sea pronta y expedita, pues en el momento de la denuncia empiezan a dudar si es verdad lo narrado y a culpar a la víctima, en lugar de enfocarse en el agresor. Al respecto, insistió la ponente, Belem do Pará prevé la violencia en el espacio doméstico y público y a su vez la Corte ha emitido criterios, generando incluso jurisprudencia.

Al advertir que la tipificación de la violencia política también es un avance en términos de Belem do Pará, aún existen cuestiones culturales detrás que provocan desigualdad en los hechos que no corresponde a la igualdad jurídica. “Y cuando la justicia no es pronta y expedita no se puede llamar justicia” acotó.

Antes de dar respuesta a las múltiples preguntas, la doctora Leticia Bonifaz, se pronunció porque las Alertas de Género sean revisadas y replanteadas, sin generalizar y uniformar sus recomendaciones para todas las entidades y trabajar desde el federalismo y de lo que ya hacen mujeres sororas con trabajo comunitario. Se puede consultar la conferencia completa en: https://fb.watch/60QiB2NtTB/.