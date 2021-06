Reclama a electores con arma en mano, excandidato de RSP en Santiago Matatlán

+ “Hago una fiesta y llegan 400 invitados. Y, ¿dónde estaban?; no lo puedo creer”, escribió Nicasio Hernández, quien buscaba una diputación federal por RSP, pero sólo obtuvo 6 votos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de junio de 2021.- Nicasio Hernández Hernández, excandidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), quien perdió la elección del pasado 6 de junio ante el candidato de Morena, reprochó al electorado del municipio de Santiago Matatlán los seis votos recibidos en la contienda, a la vez que se exhibe con una arma larga R-15 de uso exclusivo del Ejército.

A través de sus redes sociales, Hernández se dirige a esa municipalidad, conocida como la “cuna del mezcal”, asentada en el distrito federal 04, Tlacolula de Matamoros, donde obtuvo seis votos, pero cuando les organizó una fiesta llegaron 400 personas.

Ahora me doy cuenta, mucha hipocresía. Los únicos que me apoyaron fueron la familia de Angélica y el “Güero”, los demás no!! Hago una fiesta y llegan 400 invitados. Y, ¿dónde estaban?; no lo puedo creer”, reclamó.

Tras darse a conocer la publicación del contendiente perdedor, la cuenta personal de Nicasio Hernández Hernández fue inhabilitada.

En la víspera de la elección, el ex abanderado de RSP declinó a favor del entonces candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Cándido Coheto Martínez, quien también perdió la elección federal en el distrito 04, en la que resultó ganador el profesor y exdirigente de la CNTE, Azael Santiago Chepi, abanderado por Morena.

