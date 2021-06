“Lo último que quiere Rusia ahora es una Guerra Fría con EE.UU.”: Biden

+ El presidente estadounidense resaltó “un mutuo interés en cooperar por nuestros pueblos, el ruso y el estadounidense, pero también para el beneficio y seguridad del mundo”.

Ginebra, Suiza. 16 de junio de 2021.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, ofreció una rueda de prensa tras la cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, que se celebró este miércoles en Ginebra (Suiza).

En su discurso, el mandatario señaló que “no hay sustitutos […] a las reuniones cara a cara entre líderes”.

“El presidente Putin y yo hemos tenido una posibilidad pura y única de gestionar la relación entre dos países poderosos y orgullosos. La relación tiene que ser estable y predecible”, dijo Biden.

“Le manifesté al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia, o alguien más, es a favor de los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

Estabilidad estratégica

El presidente estadounidense resaltó “un mutuo interés en cooperar por nuestros pueblos, el ruso y el estadounidense, pero también para el beneficio y seguridad del mundo”.

“Le dije al presidente Putin que necesitamos tener algunas reglas básicas en el camino que todos podamos cumplir. […] Discutimos en detalle los próximos pasos que nuestros países deben tomar sobre medidas de control de armas, los pasos necesarios para reducir el riesgo de conflictos no intencionales”, dijo Biden.

“Tono positivo”

“Debo decirles, el tono de toda la reunión, supongo que fueron un total de cuatro horas, fue bueno, positivo”, dijo Biden y resaltó que “no hubo ninguna acción estridente”.

“Donde no estuvimos de acuerdo, yo no estuve de acuerdo, dije lo que era. Donde él no estuvo de acuerdo, lo dijo, pero no se hizo en una atmósfera hiperbólica”, relató el inquilino de la Casa Blanca.

“No creo que Putin esté buscando una Guerra Fría”

Vladímir Putin no está interesado en empeorar las relaciones bilaterales con Washington, opina Biden.

“No creo que esté buscando una Guerra Fría con Estados Unidos”, manifestó y citó las palabras que dijo a Putin: “Claramente no le interesa a nadie, ni a tu país ni al mío, que estemos en una situación en la que hay una nueva Guerra Fría”.

Ciberataques

Al igual que su homólogo ruso, Biden confirmó que en la reunión se discutió el tema de los ciberataques. Señaló que la “infraestructura crítica” debe estar fuera de los límites del ‘hackeo’ y afirmó que describió a Putin 16 tipos de entidades específicas que forman parte de esta categoría.

Como resultado del encuentro, Rusia y EE.UU. acordaron “trabajar en entendimientos específicos sobre lo que está fuera de los límites y dar seguimiento a casos específicos”, señaló Biden.

Guerra civil en Ucrania

Otra cuestión discutida en la reunión ha sido el conflicto interno ucraniano. Durante la conferencia de prensa, Biden confirmó que considera los acuerdos de Minsk una base para la resolución del conflicto.

Cumbre

La reunión duró casi cuatro horas. Putin, quien dio una rueda de prensa antes del mandatario estadounidense, la calificó como “productiva” y señaló que tras el encuentro el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de EE.UU. “iniciarán consultas sobre toda la agenda de interacción diplomática”. Al mismo tiempo, aseveró que la reunión no le dejó “nuevas ilusiones”.

Para Biden, la cumbre, anunciada el 25 de mayo, ha supuesto la primera reunión con Putin desde que fuera elegido y asumiera el cargo del presidente de EE.UU. Asimismo, culmina su primera gira en el extranjero. Desde la semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca participó en las cumbres del G7, en Cornualles (Reino Unido); y de la OTAN, en Bruselas (Bélgica).

Este artículo fue tomado de la agencia RT: https://actualidad.rt.com/actualidad/395220-biden-conferencia-prensa-cumbre-putin