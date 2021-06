El análisis de HR Ratings sobre el 6 de junio

Utopía

En el debate y la interpretación sobre los resultados de la jornada comicial del 6 de junio pasó desapercibida, de noche, la lectura realizada por la calificadora HR Ratings, seguramente porque no abona a la visión dominante en la mediocracia oligopólica –denominada al sur del subcontinente dictadura mediática–, pero ya no en el imaginario colectivo. Y acaso también porque no se trata de una de las calificadoras de los poderosos grupos financieros estadunidenses y a las que, por cierto, nadie califica.

Y menos todavía registrarán en el trinomio de la televisión y el oligopolio de la radio, en la comentocracia dominada por los intelectuales orgánicos, la lectura realizada por Félix Boni, director de Análisis de HR Ratings, respecto del Instituto Nacional Electoral, de su Consejo General, y los criterios que impuso en el reparto de las 200 diputaciones por el principio de representación proporcional.

Para el analista incluso con las modificaciones a la sobrerrepresentación, Morena solo, sin coalición, elevó su presencia de 1.6% en 2018 a 3.9% en junio de 2021; mientras como Juntos Hacemos Historia pasó de 19.5% (incluidos en ese momento el Partido del Trabajo y Encuentro Social) hace tres años al 9% ahora que también se cuenta al Partido Verde.

Sin embargo, la coalición Va por México –integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática– los cambios de reglas ayudaron a reducir los problemas de representación, incluso el PAN fue el más beneficiado entre todos los partidos votados con las modificaciones hechas por el INE, con 3.5% de sobrerrepresentación. Es decir, los cambios encabezados por Lorenzo Córdova y su socio Ciro Murayama, los presuntos árbitros, tenían dedicatoria para favorecer a la coalición partidista, empresarial y de la “sociedad civil” al gusto del gran capital y sus estrechísimos intereses.

Lo dijo así el analista de HR Ratings: Los partidos de la coalición opositora “salieron ganadores, pero no lo suficiente”, porque los resultados “no reflejan un cambio en la votación del electorado, pero sí una manera en la forma de aplicar los plurinominales”.

En términos generales Boni valora los resultados del 6 de junio como “un triunfo personal del presidente” Andrés Manuel, pues a pesar de las condiciones económicas del país –el decrecimiento en 2019 y los efectos de la pandemia de covid-19 el año pasado que llevaron a una contracción de hasta 8.2%–, Morena tuvo “una pérdida electoral mínima”, misma que los aliancistas de Claudio X. González magnifican al máximo, lo cual es comprensible pues juraron ganar la mayoría en San Lázaro, pero no lo es tanto que analistas considerados independientes hagan otro tanto.

Lo que sí logró la coalición Va por México que se autoproclama triunfadora sin reparar en autoengaños –como los llaman Javier Corral, Gustavo Madero y Damián Zepeda–, es que Morena y sus aliados ganaran 12 de las 15 gubernaturas en disputa, con lo cual gobernarán la mayoría absoluta de las entidades federativas y de los congresos estatales.

No todo fueron avances para la coalición política gobernante, retrocedió en la capital mexicana. En la lectura del director de Análisis de HR Ratings, Morena “no sufrió una reducción importante en su apoyo electoral” y los resultados no se pueden considerar una derrota, pero “institucionalmente sufrió un revés importante” y ello “se debe a la nueva asignación de escaños” en la Cámara de Diputados.

Eduardo Ibarra Aguirre Es autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).