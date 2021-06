Sin avances la denuncia contra locutores de San Antonino por violencia política

+ Concejales del municipio de San Antonino Castillo Velasco, piden que el Gobierno del Estado de Oaxaca tome cartas en el asunto por la violencia promovida en su contra a través de la radio comunitaria.

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de junio de 2021.- Mujeres del Cabildo de San Antonino Castillo Velasco reclaman falta de atención por parte de la Fiscalía, ante la denuncia interpuesta contra locutores de una radio comunitaria, por difamarlas e incitar a la violencia política en razón de género.

En conferencia de prensa, la síndica municipal Judith Jezabel Campos Aguilar, indicó que desde el 26 de abril presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía y la retomaron el 5 de mayo, pero hasta el momento no se le ha dado ningún seguimiento, por lo cual en un Foro realizado en su comunidad el pasado 15 de junio, volvieron a alzar la voz y hoy lo hacen nuevamente.

Explicaron que han sido difamadas por el locutor Albino Rojas Juárez alias “El Jarocho”, quien junto con sus colaboradores José Pérez, de San Jacinto Chilateca y Manuel Santiago Paz, que vive en Ocotlán de Morelos, las han insultado y llamado “perras” en reiteradas ocasiones a través de Radio Calenda, incitando incluso a que las linchen por ser funcionarias.

La directora de Salud, Anilú Isabel Raymundo Sánchez, comentó que a ella la han señalado por decidir criar a su hija sin ninguna pareja. Mientras que Jazmín Gabriela Amaya Sánchez, procuradora municipal y directora de Ecología, dijo que ella es criticada por su forma de vestir.

La Regidora de Educación y Agricultura, María de los Ángeles Santiago Sánchez, explicó que el locutor Albino Rijas sigue hablando mal de todas las mujeres y las sigue intimidando, a pesar de que ellas no han tenido ningún problema con él, por lo que no entienden el motivo de sus agresiones. Además, por estos comentarios “machistas”, han sufrido humillaciones en la comunidad.

Por lo anterior y respaldadas por el Presidente Municipal, Esteban Abel Sánchez Campos, quien es Director con licencia de Radio Calenda, pidieron al Gobierno del Estado que tome cartas en el asunto y no sólo se tome acción penal contra Albino Rojas y sus colaboradores, sino también le revoquen la concesión a Radio Calenda, por discriminar y violentar a las mujeres.

El edil aseguró que Emilio Santiago Ambrosio y Martha Elia Aguilar García (que son matrimonio), se han apoderado de Radio Calenda, la cual ha ido degenerando sus principios y denostado a todo al género femenino, abonando a que puedan surgir feminicidios en una comunidad muy compleja.