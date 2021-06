Invita AMLO a participar en consulta contra expresidentes; acusa falta de difusión

+ López Obrador pidió a la ciudadanía ejercer su derecho de participar en la consulta contra los expresidentes y ayudar en la difusión de ésta.

Ciudad de México. 28 de junio de 2021.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a participar en la consulta popular para enjuiciar a los últimos expresidentes del país —de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto— por agravios a la nación.

El mandatario federal señaló que se tiene que promover la importancia de este ejercicio democrático toda vez que los medios de comunicación, que sirven a intereses creados, no harán eco de la relevancia de este suceso histórico.

“Los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados, con honrosas excepciones, no les conviene, como se dice coloquialmente, como lo dice el pueblo. No dicen nada, dice la gente, porque no les conviene”, reprochó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La consulta popular que preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en abrir investigaciones contra los expresidentes se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto en todo el país con la instalación de al menos 59 mil casillas que tendrá que instalar el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la autoridad, este ejercicio tendrá un costo de 528 millones de pesos.

Cuestionado sobre si participará emitiendo su voto, López Obrador indicó que no votará por el procesamiento legal contra expresidentes, ya que desde que tomó posesión hizo manifiesto su deseo porque el país piense en el futuro y se enfoquen los esfuerzos en el combate a la corrupción.

“Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante”, expuso.

“Sí es un proceso importante, yo siempre respeto a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido’ y yo digo ‘perdón sí, olvido o no’. Va a ser importante y sobre todo para que no se repita una situación tan lamentable por la que se vivió, todavía lo estamos padeciendo, de todas esas atrocidades, de todos esos saqueos, de todos esos abusos en materia de seguridad”, sostuvo López Obrador.

Este artículo fue tomado de la agencia La Forbes México: https://www.forbes.com.mx/amlo-participar-consulta-expresidentes-falta-difusion/