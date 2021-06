Cambios y partida rumbo al 2024

Periodistas Unidos

El 1 de agosto de este año, se realizará la controvertida auscultación para considerar si se enjuician a los ex presidentes de México.

Para que sea válida se requiere que participen el 40 por ciento de los electores en la misma, una cantidad nada despreciable de 37.6 millones de ciudadanos. Difícil de cumplir pero que mantendrá la atención en el Ejecutivo la mayoría del tiempo.

El 21 de junio, las portadas similares de Reforma y El Universal daban cuenta que Andrés Manuel había promovido a posiciones importantes a una docena de quienes fueron sus ayudantes, incluso encargarse de una posición en la CdMx, en Bienestar Social.

López Obrador lo justificó diciendo que se está abriendo paso a nuevos integrantes de la administración, y no a los mismos de siempre.

Horas después se dio a conocer la ya muy anunciada salida de Irma Eréndira Sandoval, de la secretaría de la Función Pública. Ella hizo una despedida amplia donde señaló varios logros poco conocidos, aunque no abordó asuntos importantes como los de Manuel Bartlett. Además, la hija de Pablo Sandoval Ramírez recordó a su padre y a su abuelo y sus orígenes de izquierda en este anticomunista país.

¿Qué escribirá al respecto el señor John Ackerman, esposo de la funcionaria citada?

Llega a la Función Pública, Roberto Salcedo, con una larguísima trayectoria en la administración, y veterano de muchas batallas, quien era subsecretario con la señora despedida por sus ataques contra Félix Salgado.

El nuevo titular de secretaría es un personaje ligado tanto a Enrique González Pedrero como a Manuel Camacho Solís. Esto último tiene importancia ya que Marcelo Ebrard, con problemas por la Línea 12 del Metro, no está descartado para el 2024.

Coincidentemente, el portal SDP publica una larga encuesta donde incluye a ciertos personajes que ya había mencionado el tabasqueño de Palacio como posibles para dentro de tres años a la Grande, y otros que añadió recientemente.

Encabeza el sondeo, Claudia Sheinbaum con 31 puntos, seguida de Tatiana Clouthier con 22, Marcelo Ebrard, 17; Juan Ramón de la Fuente, igual número y Esteban Moctezuma, con 5. No aparece Ricardo Monreal, quien jugó las contras a Morena en las alcaldías de la Ciudad de México, especialmente en la delegación Cuauhtémoc.

Si las elecciones fueran hoy, según SDP: Morena ganaría con 30 por ciento, el PAN obtendría 25 por ciento; el PRI lograría 12 por ciento y Movimiento Ciudadano, 10 por ciento. No incluyen alianzas, que será lo predominante.

Entre quienes son más populares de la administración federal están: Claudia con 72 por ciento, Hugo López Gatell, 70; Marcelo Ebrard, 67 por ciento y la conocida como Tía Tatis, la señora Clouthier, con 35 por ciento.

Algunos ven al ex rector de la UNAM, José Ramón de la Fuente, como un posible caballo negro, ya que tiene relaciones estrechas con izquierda y derecha.

Se incluye en dicha encuesta a Carlos Loret de Mola como un referente bueno y malo y entre los posibles candidatos (sic asombrado).

Nada es extraño, desde ahora todo empieza a contar y a desentrañar lo que ocurrirá antes de la elección 2024, en dos años más.

Por otro lado, el columnista Carlos Ramírez, director de Indicador Político, elabora una interesante columna (21 de junio) señalando que el as bajo la manga de la oposición puede ser José Woldenberg, ya que ha participado con José Carreño Carlón en el FCE a propósito de los libros realizados acerca del Pacto por México, donde hizo introducciones.

(Tampoco se puede dejar de lado que cuando el señor Carreño era director del FCE, su hijo, Paulo Carreño King, estuvo en la presidencia de la República y después ocupó un cargo muy importante en Relaciones Exteriores).

Carlos Ramírez apunta que en el reciente libro de Woldenberg: Contra el autoritarismo (Cal y Arena), una crítica punzante contra la 4T, tiene como objetivo insistir en la vía que han construido los del grupo que denomina A/Nexos contra AMLO.

Ante la ausencia de un candidato de la oposición a López Obrador, no se descarta que el ex presidente del IFE sea la carta oculta de quienes no lograron mellar al actual régimen.

Carreño y Woldenberg son articulistas, por cierto, de El Universal.

Así pues, ya estamos en los movimientos soterrados y abiertos para el 2024, aunque todavía no vencemos la pandemia y está ya repuntó en 10 entidades.

Jorge Meléndez Preciado Periodista de hueso colorado y Director de Periodistas Unidos. Estudió Economía en la UNAM y realizó estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú (1969-70). Militó en el Partido Comunista Mexicano (1972-81). Colabora en diversos medios de comunicación, entre ellos, Al Momento, La Jornada de Oriente y Radio Educación.