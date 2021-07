Justicia lenta… Y nada segura

Periodistas Unidos

Luis Cárdenas Palomino, dicen los informativos, vivía hace más de un año en Bosques de Naucalpan, estado de México y utilizaba un automóvil Porsche para ir y venir a muchos lugares. En los últimos meses, la visita de sus familiares hizo que lo atraparan el lunes 5 de julio mediante un operativo entre la Marina, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, después de 10 meses de seguimiento.

El 24 de septiembre de 2020, un juez dictó orden de aprehensión a Cárdenas Palomino y 12 federales más por tortura contra Mario Vallarta, Sergio Cortez y los hermanos Ricardo y Eduardo Estrada, la supuesta banda de Los Zodiacos, quienes habían sido filmados en 2005 junto con Israel Vallarta y Florence Cassez, en la mencionada entidad mexiquense, y supuestamente habían secuestrado personas.

Todo, como supimos hace años, fue un montaje televisivo de Televisa y Tv Azteca, para favorecer a Genaro García Luna y demostrar, como en el también asunto del levantado, Miguel Omar Romano (el futbolista), que la policía de Felipe Calderón era eficaz, la Iniciativa Mérida con Estados Unidos era maravillosa y el combate a los narcotraficantes y otros sujetos iba viento en popa. Todo resultó una engañifa, en la que participaron: el hoy muy vociferante y supuesto receptor de informes confidenciales del actual gobierno, Carlos Loret de Mola; periodistas de la televisora de Ricardo Salinas Pliego- hoy en el consejo asesor económico de Presidencia de la República- y miembros de la desaparecida Policía Federal.

Florence salió libre por la exigencia de la embajada francesa, libros como el de José Reveles: El affaire Cassez y el escándalo internacional. Israel Vallarta se encuentra todavía en prisión, después de 16 años, ya que no aceptó la amnistía que se le otorgaba y quiere limpiar, con gran esfuerzo y sacrificio, su nombre, al decir de su esposa: Mary Sainz.

Luis Cárdenas es además acusado del desvío de dos mil millones de pesos a las empresas de investigación de Genaro García Luna, su jefe entonces, el cual está preso por relaciones con los cárteles de las drogas en Estados Unidos. Y otro de los hombres de confianza de éste, el policía consentido de Calderón, Ramón Pequeño García, tiene sus cuentas congeladas y pronto será atrapado.

Tortura, simulación, ataques a mexicanos diversos, manipulación de la información, mentiras al por mayor, entorpecimiento de las relaciones internacionales con Francia y Estados Unidos y más son producto de este asunto que muestra la justicia hoy como si se tratara de la muy afamada Banda del Automóvil Gris de hace un siglo: los que deben combatir a los pillos son los que organizan todo. Acabar con esa práctica debe ser la consigna.

Por otro lado, luego de dos intentos, por fin parecía que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, llevaría a la Junta de Coordinación Política de esa representación, los casos de los diputados Saúl Hernández y Mauricio Toledo.

El primero (Saúl) acusado de violación de menor, y el segundo (Toledo) por enriquecimiento muy explicable: robo del dinero de los ciudadanos y departamentos y casas por doquier.

En la primera sesión se abstuvieron de asistir Claudia Pastor Badillo, del PRI, y Mary Carmen Bernal, del PT, que junto con los morenistas Pablo Gómez (presidente) y Patricia Ramírez forman ese órgano para determinar ilícitos de los legisladores.

Para el PRI y el PVEM no hubo mayoría en el juicio, ya que el PT votó en contra y el PRI se abstuvo, por lo que no debe haber juicio. Y, además, el parido que hoy trata de resolver sus diferencias a palazos y balazos, el Tricolor, hay imprecisiones en el juicio promovido por la Fiscalía General de Justicia de la CdMx contra Mauricio, por lo que el lunes 12 de julio no sabemos qué ocurrirá al respecto.

Además, la diputada Pastor hizo un enredo que aceptó Dulce María Sauri, por lo que el caso de Mauricio quedó en suspenso

Otra vez, los electos por el voto popular se cubren a sí mismo, cometen las atrocidades mayores, no importando lo que perciba la gente. Si los diputados y senadores son considerados los más desconfiables de las instituciones del país, con esta medida de PT, PVEM y PRI su poca credibilidad llegará a ser casi nula. ¿Qué opinará el defensor de Toledo, Gerardo Fernández Noroña? Alberto Anaya, quien maneja el PT y discípulo de Raúl Salinas de Gortari, debe estar feliz.

Seguramente la DEA pedirá la extradición de Cárdenas Palomino. Veremos la reacción de Marcelo Ebrard al respecto.

Loret de Mola sacará otras noticias más estridentes y Brozo le hará segunda para desviar la atención del montaje televisivo.

Justicia lenta

¿Y los casos de Emilio Lozoya y socios? ¿Y la exoneración hasta ahora de Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes Herreramoro en el asunto de Rosario Robles?

Preguntas que la autoridad debe resolver ya.

Jorge Meléndez Preciado Periodista de hueso colorado y Director de Periodistas Unidos. Estudió Economía en la UNAM y realizó estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú (1969-70). Militó en el Partido Comunista Mexicano (1972-81). Colabora en diversos medios de comunicación, entre ellos, Al Momento, La Jornada de Oriente y Radio Educación.