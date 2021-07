La corrupción judicial y Arturo Saldívar

Utopía

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo pronunciamientos sobre el vital tema de la corrupción en el Poder Judicial que no sólo por infrecuentes sino por harto extraños más allá del discurso de ocasión, es preciso valorarlos en su justa dimensión en la coyuntura en la que está planteada la ampliación de su mandato al frente de la SCJN por dos años más, a sugerencia del presidente Andrés Manuel.

Para Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, resulta indispensable fortalecer en todas las entidades una política de cero tolerancia hacia la corrupción. Tenemos –demandó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México al cumplir éste medio siglo– que “ser firmes y generar sanciones ejemplares para que la corrupción poco a poco sea una cuestión del pasado”.

Retó el ministro presidente Saldívar a sus colegas (ministros, magistrados y jueces): “Quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente; tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar es entender los problemas que tenemos”. Además de que “los órganos jurisdiccionales no tienen cercanía con los ciudadanos, que no reconocen en ellos una legitimación social, sino que se les visualiza como entidades normalmente vinculadas con los poderes facticos y económicos, perciben a los jueces como ajenos a su vida diaria y son susceptibles de incurrir en la corrupción”. Grave pero certero el diagnóstico del también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Hace décadas que es relativamente generalizado el uso de la denominación “Suprema Corta” para referirse a la Suprema Corte, en amplios segmentos de la opinión pública y publicada –el llamado círculo rojo tan criticado en el sexenio de la corruptísima “pareja presidencial” (Vicente Fox y Marta Sahagún), y nadie se escandalizaba como ahora, debido a que no pocos de sus integrantes resultaron favorecidos por la condición denunciada.

Más aún, para Saldívar Lelo de Larrea, “la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno, pero es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia”. Suena razonable, pero cuando está de por medio la salud, la vida de los mexicanos, también es sumamente grave.

Por ejemplo, la reportera Ángeles Cruz Martínez da cuenta de testimonios de pacientes que “Denuncian cobros en ‘lo oscurito’ para adelantar citas en el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), a pesar del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en noviembre pasado, que establece la exención en el cobro de servicios para todos los pacientes que son atendidos en hospitales federales e institutos nacionales de salud. Ya veremos a los presuntos pillos sancionados o despedidos de su trabajo, en protesta airada en las calles de la Ciudad de México y aun el Zócalo.

Los juicios del presidente de la Corte muestran que está ubicado en la misma línea de pensamiento que el titular del Ejecutivo federal sobre el estructural y centenario problema de la corrupción. La coincidencia de los titulares de dos poderes de la Unión autónomos e independientes, constituye un saldo muy favorable en la decisiva batalla anticorrupción a librar y que era para ayer (1982-2018), justo cuando el cáncer social hizo metástasis, y que requiere la suma y conjunción de todas las instituciones del Estado mexicano, incluidas las denominadas autónomas, para aplicar un tratamiento decido con la participación dos años más del ministro presidente Saldívar.

Eduardo Ibarra Aguirre Es autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).