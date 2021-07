Medicamentos a la vista

Utopía

¡Por fin! Fueron adquiridos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, más de 2 624 millones de medicamentos y material de curación, como se informó a detalle el martes 20 en Palacio Nacional durante El pulso de la salud, segmento semanal de la mañanera del presidente Andrés Manuel y sus invitados casi permanentes y de todo tipo (incluidos jefes de Estado como el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce, magnates como Carlos Slim y todo el gabinete).

A pesar del cúmulo de obstáculos interpuestos en el camino de las operaciones de compra-venta, ya se contrató el 93.5% de los medicamentos y material de curación en el extranjero y con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. También hubo compras en México.

Obstáculos que se complicaron en grado extremo por el desabasto de medicamentos realmente existente, pero magnificado por el oligopolio mediático, la oposición partidista y empresarial respaldada por una ausente Alianza Federalista después de que perdió 13 gubernaturas el 6 de junio, además del duopolio empresarial de un total de 10, sobre todo las comercializadoras en manos de políticos del PRIAN y de medios de comunicación.

López Obrador no ocultó la satisfacción al hacer el gran anuncio, adelantado telegráficamente la semana anterior. “No pudo la mafia que existía en lo relacionado con la venta o compra-venta de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos”; dijo.

“Mafia” que contó con la anuencia de los secretarios de Salud de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, o de éstos mismos. Algunos como Julio Frenk y Salomón Chertorivski ofrecieron soluciones mágicas frente al SARS-CoV-2 en ocho semanas; el primero juró que no hubo corrupción en el sector y Salomón despachará como diputados federal.

Mientras la UNOPS informó el 14 de junio que no tuvo éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación, debido a que las farmacéuticas no cumplieron con los requisitos mínimos de seguridad en la valuación técnica o bien los precios eran elevados, los directivos de Salud apoyados por las cancillerías mexicana, de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Francia e India, en 37 días lograron lo que la UNOPS no pudo en 10 meses. Estas compras ascendieron a 1 729 millones de piezas mientras que las de la agencia de la ONU sumaron 895 millones.

Todo se logró con ahorros superiores a los 95 mil millones de pesos. Lo cual da clarísima idea de los porqués de la disputa mercantil, política, mediática y social que libró la mafia de los laboratorios, sobre todo la de la distribución de los fármacos, y el gobierno de AMLO.

Sin duda que valió la pena. Y también echa por la borda la manida tesis del trío Los Aguilar (Héctor, Jorge y Leo), sus alumnos y divulgadores del trinomio de la televisión, que postulan que buena parte de los errores del gobierno de la 4T obedecen a que en donde se requiere cirugía mayor de altísima precisión la realizan a machetazos. Los todólogos de Televisa, anexos y otros parasitan en la misma idea hace 2.5 años.

Falta librar la tarea más difícil y compleja, que los medicamentos lleguen al destinatario final, al paciente. Sin que sean sustraídos de las bodegas para terminar en las farmacias privadas o revendiéndolos a los pacientes. Sigue, pues, la prueba del ácido, la de la muy extendida corrupción en los mandos medios y la base.

Eduardo Ibarra Aguirre Es autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).