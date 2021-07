Israel, sin responder aún la petición para extraditar a Zerón: AMLO

+ El gobierno de Israel no ha respondido aún a la petición de México de extraditar a Tomás Zerón, aunque negó la versión de un diario estadunidense de que rechazará hacerlo por la postura mexicana en torno al conflicto con Palestina, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México. 22 de julio de 2021.- En su conferencia matutina, dijo que ojalá el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acusado entre otras cosas de de tortura.

Yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos, insistió.

Se refirió a la nota publicada en el New York Times recientemente, atribuida a una “fuente del más alto nivel”, que en realidad, dijo es “una volada, un borrego, fake news”, ya que “ supuestamente “ están protegiendo a Zerón en Israel y no quieren autorizar la extradición, o el mecanismos para que sea extraditado, porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que como represalia, ellos no van a enviar al seño”.

Reveló que el canciller Marcelo Ebrard envió una nota al respecto al gobierno de Israel y el embajador de esa nación aclaró que no era una postura oficial.

