Aumentan contagios por Covid-19 entre menores de edad

+ La Organización Panamericana de la Salud indicó hace unos días que el 67% de los contagios de Covid-19 en el país se debe a la variante Delta

Ciudad de México. 11 de agosto de 2021.- La tercera ola de Covid-19 en México ha impactado de manera importante a los menores de edad, según muestran los datos del gobierno federal sobre contagios.

Se estima que la tercera ola de coronavirus comenzó en el país durante la segunda mitad de junio pasado.

De acuerdo con el reporte sobre contagios en este sector de la población, que son recopilados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), con base en la información de la Secretaría de Salud federal (SSA), para la primera semana de junio se registraron 273 contagios entre menores de edad; para la segunda semana (del día 7 al 13) el número casos confirmados creció a 402, es decir, un alza de 47.2 por ciento.

Desde entonces, la cifra semanal de casos confirmados entre la población de 0 a 17 años no ha parado de crecer, según muestran los reportes del SIPPINA, área que depende de la Secretaría de Gobernación.

Según el último reporte sobre contagios en menores de edad, para la primera semana de agosto (del día 2 al 8) se registraron 1,801 casos de Covid-19 en dicho sector de la población; esta cifra es la más alta para una semana desde abril del 2020, cuando comenzaron a emitirse los reportes sobre contagios entre menores de edad.

De los 1,801 casos, la mayoría se han presentado en adolescentes entre los 12 y 17 años con 1,062 infectados; le siguen los niños de 6 a 11, con 436; mientras que en tercer lugar están los menores de entre 0 y 5 años, en donde se registraron 303 contagios de Covid-19.

En total, desde que inició la pandemia y hasta el pasado 8 de agosto se han registrado 60,928 contagios confirmados entre menores de 0 a 17 años. De este universo, 30,683 casos pertenecen al sexo masculino y 30,245 al femenino.

Por edades en total, a la misma fecha de corte referida, se han registrado 35,020 contagios en adolescentes entre los 12 y 17 años; en segundo lugar están los infantes de 6 a 11 años con 14,526 casos, y en tercero están los niños entre los 0 y 5 años con 11,382 contagios.

Las tres entidades con mayor número de contagios de menores son la CDMX (15,841); Tabasco (6,096) y Guanajuato (5,322).

Hasta el pasado 8 de agosto y desde que iniciaron los registros en abril del 2020, el número de defunciones de menores de edad se ubicó en 613 casos.

Los estados con mayor número de decesos son: el Edomex (93 casos); Baja California (44), Puebla (42) y Nuevo León (42).

Por edades, el mayor número de casos se concentran en los menores de 0 a 5 años con 336 defunciones (54.8% del total).

Le siguen los adolescentes entre los 12 y 17 años con 188 casos y en tercer lugar están los niños entre los 6 y 11 años de edad, en donde se registran un total de 89 decesos a causa del Covid-19, según el reporte de SIPPINA.

Para la primera semana de agosto (del día 2 al 8), último periodo reportado, se registraron cuatro decesos entre menores de edad por Covid-19.

La mayor cifra de defunciones de menores de edad semanal se registró durante la última semana de julio del 2020, cuando se presentaron 22 decesos, según las cifras de la SSA.

Expertos en epidemiología consultados hicieron un llamado para que se considere a los menores de edad en el plan de vacunación contra Covid-19.

Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que existen dos razones principales por las cuales el gobierno deberá de vacunar a población más joven del país: la primera, explicó, es porque no se le debe de dar oportunidad al virus SARS-CoV-2 de replicarse. Y, en segundo lugar, porque se desconoce qué miembros de la población infantil y adolescente van a tener cuadros importantes y complicaciones.

Mire el hecho de que mi hijo se haya contagiado, enfermado y no le haya pasado nada no me da suficiente información para decir que ningún niño debe de vacunarse, eso no es cierto. Uno de cada 1,000 o 10,000 niños va a tener problemas y tenemos que cubrirlo a todos”, dijo.