Ayudará AMLO a pagar nóminas por mal manejo de recursos en estados

Ciudad de México. 11 de agosto de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayudará a los estados con gobernadores salientes que por un mal manejo de sus recursos ahora tienen problemas para el pago de sus obligaciones, como el de la nómina.

El caso más reciente es el de Colima, donde el gobernador Ignacio Peralta reconoció ante el Congreso local que requería 100 millones de pesos para poder pagar la nómina a los trabajadores del estado.

No obstante, López Obrador aseguró que la Secretaría de Hacienda otorgará recursos para que el gobierno de Colima pueda pagar la nómina.

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal lamentó que los gobiernos estatales no implementen acciones de austeridad y sigan privilegiando el endeudamiento por encima de su capacidad de pago.

“Vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se les decía a los gobernadores ‘esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio’, las llamadas APPs”, refirió.

“Ese es el problema. Entonces, los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos. Pero no es ‘a ver denos, no me alcanza’”, comentó el mandatario.

En ese sentido, hizo un exhorto a los gobernadores que están por iniciar sus administraciones a no ser “tapaderas” de los mandatarios salientes, ya que se están entregando por adelantado participaciones federales y les podría afectar.

“Hay casos donde se entregó por adelantado para ayudar a las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. Y qué bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar”, advirtió López Obrador.

