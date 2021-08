Dependencias federales condenan a muerte en Cuitzeo

La Suave Patria

Salvar al magnífico lago de Michoacán y Guanajuato.

Es preciso hacer algo serio o callar para siempre.

Negligencia e indiferencia de la Semarnat y la Conagua.

No se ha hecho un balance hidrológico que es urgente.

Diferentes factores han dado lugar al origen de otros conflictos y problemáticas, como la generación de tolvaneras que ocasionan problemas de salud pública que ocasiona enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, oftalmológicas y de la piel.

A decir de las investigaciones, estudios que han realizado durante la sequía muestran que los habitantes gastan, entre todos, hasta siete millones de pesos en medicamentos.

“Ni las instituciones de Salud Pública reparan en ello, no lo atienden, ni siquiera lo monitorean y por otro lado la Conagua no ha hecho ni el balance hidrológico, no han delimitado el polígono”.

Y si lo delimitaron no lo han publicado, el polígono que le corresponde a la zona federal del lago y por lo tanto están favoreciendo además las invasiones a los terrenos federales que son vitales para el lago porque es la zona de donde recibe agua.

Al mismo tiempo no han hecho el balance hidrológico que garantice lo que se llama caudal ecológico; es decir, el caudal mínimo de agua que requiere el lago para sobrevivir.

Entonces, en esas condiciones se está generando un problema de salud pública criminal por negligencia de la Conagua y de la indiferencia de la Semarnat de no decretar una zona de restauración ecológica”, denuncian otros científicos.

La Secretaria de la Asociación Amigos del Lago de Cuitzeo, señaló a su vez que desde hace años ha denunciado la invasión al vaso del lago ante la “mirada indolente” de las autoridades municipales y de la Comisión Nacional del Agua.

“Nosotros vimos eso y empezamos a llevar denuncias. Vecinos empezaron a decir que se invadía y nosotros los invitamos a que hicieran la denuncia, los acompañamos, y Comisión Nacional del Agua nunca hizo nada”, comentó esa asociación civil.

La energía renovable mundial se pagaría por sí misma, y estos mismos argumentos han sido empleados para demandar a través de una solicitud en Change.org la restauración ecológica y recuperación económica en el lago de Cuitzeo.

La Conagua y la Semarnat no han atendido las peticiones para llevar a cabo la restauración ecológica del lago de Cuitzeo, y se recordó que en enero de 2019 se emitió un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, en donde se recomendó que decretará el Lago como un área de restauración ecológica.

“Esta petición la ha ignorado la Conagua y la ha ignorado la Semarnat de una manera arbitraria, solamente contestan que se requieren estudios para poder justificar el decreto de restauración.

No se necesita ser un gran pensador ni un gran investigador para ver la situación en la que se encuentra Cuitzeo y decretar la zona de restauración ecológica”, señalan los críticos.

