Mujeres, mujeres, mujeres.

Periodistas Unidos

El título de esta colaboración es en recuerdo a una serie de televisión que realizaba hace decenios, en Canal 11, el maestro Froylán López Narváez. Le mandamos, entonces, un saludo a don Froy, como le decimos.

Recientemente hay varios ejemplos de la situación y los problemas del estúpidamente llamado sexo débil, más bien de quienes sufren doble o triple jornada y, además, casi siempre, discriminación.

La señora Rosario Robles cumplió el 13 de agosto dos años en prisión, por lo que envió una larga carta a los medios, en la que dice que a raíz de su detención: muchos se han hecho a un lado; callado;

a pesar del daño y dolor que le han causado a mi hija y a mi familia; son cobardes.

Afirma que sus compañeros de gabinete más cercanos no han soltado mi mano, tampoco todos aquellos que me conocen. Aunque no hemos visto muestras de apoyo, ayuda, simpatía de Emilio Zebadúa, que quiere salvarse a como dé lugar, ni de Ramón Sosamontes, su antigua caballerango.

Se pregunta: “¿Por qué soy la única que persiguieron …que desde el poder se descalifica, pero que utilizan cuando conviene, por qué no tienen a otr@?”

Y seguramente Lozoya silba muy orondo en su residencia, a más de un año de haberlo detenido, no obstante que se le continúan sumando procesos, y Alonso Ancira brinda con su puro en la mano.

La justicia nos debe muchas explicaciones en este México donde ese poder tan oscuro generalmente, decide a tontas y locas a quien encarcelar, como vemos en los casos de miles de víctimas sin sentencia y los de Israel Vallarta, Rubén Espinosa y compañeras y el de Isabel Miranda.

“¡Que pase la desgraciada!”, exclamó Laura Zapata al saber de la orden de detención a la peruana Laura Bozzo, que mantuvo en su país natal y acá un programa de televisión que denigraba a las personas al máximo, en especial a las niñas y mujeres.

La que fue amante de Vladimiro Montesinos, el asesor y represor principal del también preso Alberto Fujimori, al decir de la prensa inca, le fue girada un orden de aprehensión porque vendió un inmueble de 12 millones de pesos y quería evadir los impuestos y hacer trampa a compradores.

Los que vimos por momentos esa horrorosa serie- por cierto, hay otra no tan cruda pero también manipuladora de la gente y que humilla a los participantes que había salido y regresó a la televisión ¿y el IFT? – nos dimos cuenta que un semanario de crímenes y cuestiones espeluznantes, llamado: ¡Alarma! había regresado ahora a la pantalla.

Bien por sancionar a dicha estafadora. Mal que la droga de los hogares, hoy más activa por la pandemia, continúe sin freno.

El poder legislativo ratificó a Nazheli Ramírez para un nuevo periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Acertada decisión, pero sigue pendiente, entre otros casos, el de: Los cinc@ de la Narvarte. Ojo, doctora.

La quincuagésima séptima gobernadora de Nueva York, será Kathy Hochul, una nativa de Búfalo, y la segunda después de Andrew Cuomo. Este renunciará en unos días, por denuncias de acoso sexual.

La primera gobernadora donde está La Gran Manzana, será dicha mujer que es considerada una “todo terreno”, ya que recorre el estado constantemente para tener contacto con los ciudadanos. ¡Felicidades!

Mientras Ana Gabriela Guevara tiene cuentas pendientes no aclaradas por 50.7 millones de pesos, en diversas compras oscuras, la vicepresidenta del Banco de México, Galia Borja Gómez, votó en contra del aumento de las tasas de interés, mostrando su independencia.

Mujeres, mujeres, mujeres.

Jorge Meléndez Preciado Periodista de hueso colorado y Director de Periodistas Unidos. Estudió Economía en la UNAM y realizó estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú (1969-70). Militó en el Partido Comunista Mexicano (1972-81). Colabora en diversos medios de comunicación, entre ellos, Al Momento, La Jornada de Oriente y Radio Educación.