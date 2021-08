Gobierno de AMLO abre vacantes para trabajar en la obra del Tren Maya

+ ¿Te gustaría trabajar en la construcción del Tren Maya? El Gobierno Federal abre 10 vacantes y ofrece sueldo de hasta 25 mil pesos mensuales. Aquí más informes para aplicar.

Ciudad de México. 26 de agosto de 2021.- A través del portal del empleo del gobierno de México, crearon una sección especial para los que quieran colaborar en la construcción del Tren Maya, cuya finalización está pactada para finales de 2023.

En esta primera etapa se buscan perfiles aptos para la construcción de obras de ingeniería civil, como puentes, carreteras y ferrocarriles.

Todos los sueldos son diferentes, el más bajo es para el puesto de brechero con 5 mil 600 pesos al mes. Mientras que el más remunerado es el de jefe de calidad con 25 mil pesos mensuales.

Para poder aplicar a alguna de las vacantes, ingresa al portal del empleo del gobierno federal (https://www.empleo.gob.mx/tren-maya), crea un usuario y contraseña; y luego sigue las instrucciones.

El Tren Maya es una de las obras más emblemáticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo tenemos que hacer antes del 2024; no es que en septiembre del 2024 damos el banderazo para que salga el primer tren, no, no, los trenes tienen que estar a finales, cuando mucho, del 23, el banderazo de salida lo tenemos que dar a finales del 23”, dijo AMLO.

Este artículo fue tomado de la agencia Quinto Poder: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/ofrecen-sueldo-de-hasta-25-mil-pesos-a-quien-quiera-trabajar-en-construcci%c3%b3n-del-tren-maya/ar-AANM3DY?li=AAggXBN