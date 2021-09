Periodismo deportivo con enfoque de género para un mundo más igualitario: SMO

+ En conversatorio virtual destacadas mujeres periodistas de la fuente reflexionaron y compartieron sus experiencias.

Oaxaca de Júarez, Oax. 03 de Septiembre de 2021.- El periodismo deportivo y el deporte, desde un enfoque de género pueden contribuir a la construcción de un mundo más igualitario, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares Guzmán durante el Conversatorio virtual: Los retos de las mujeres en el periodismo deportivo donde participaron las periodistas Li Valenzuela Urra, Guadalupe Ojeda y Lorena González, así como la Directora del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, Montserrat Aragón Heinze.

Por su parte, las periodistas agradecieron y reconocieron la importancia de abrir estos espacios que buscan visibilizar y analizar las dificultades para el acceso y participación de las mujeres dentro del periodismo deportivo; “una fuente donde el orden de género ha condicionado su presencia y la representación del deporte femenil a partir de la desvalorización, los estereotipos y la subordinación”, señaló la funcionaria.

Asimismo, Vásquez Colmenares se pronunció porque los medios de comunicación puedan construir la noticia y la cobertura sobre las mujeres en el deporte con una perspectiva sensible al género, que no las describa desde su aspecto físico, no las sexualice, no las defina en función de sus pares varones, sino que contextualice para explicar las condiciones en las que ese triunfo o resultado se dio, y hacer visibles las condiciones desiguales en las que varones y mujeres practican deportes y compiten.

Al respecto, Aragón Heinze afirmó que aún hay municipios en donde no se les permite el uso de las canchas a las mujeres, por ello es importante aplicar el enfoque de género. “En Incude por ejemplo, hemos regulado las convocatorias para que sean incluyentes y que las premiaciones fueran paritarias”, dijo.

En tanto, las destacadas y reconocidas periodistas respondieron a preguntas como ¿Por qué no vemos a tantas mujeres periodistas deportivas a nivel estatal?, ¿has sentido que por ser mujer debes demostrar más tus conocimientos sobre el deporte para ser valorada por la audiencia, tus entrevistados o tus compañeros? y ¿Has enfrentado el machismo durante tu carrera como periodista deportiva y cómo lo has superado?

Las experimentadas comunicadoras coincidieron en señalar que en la medida que se hagan más actividades como este conversatorio se potencializará la posibilidad de que más mujeres incursionen en el medio, pues “es la primera vez que nuestra voz puede escucharse”, coincidieron. Otro factor, dijeron, es que la práctica deportiva está olvidada desde el seno familiar, entonces el nivel profesional es escaso.

Asimismo, las tres profesionistas del periodismo deportivo narraron sus experiencias personales relacionadas con hechos machistas que por estar tan normalizadas entre la sociedad, no se dimensiona su implicación negativa. Al tiempo que reconocieron cómo el movimiento feminista ha permeado más en los últimos años ayudando a ver lo que antes pasaba inadvertido, desde pequeños hechos y conductas que prevalecen mayormente a nivel regional.

En una segunda ronda de preguntas expresaron sus opiniones en torno a qué tan abiertos están los medios y las organizaciones deportivas a la llegada de mujeres a jefaturas de redacciones o cargos directivos, ¿encuentran más barreras al ejercer su trabajo en los deportes masculinizados o en los asociados a la mujer? y cuáles son los desafíos para conciliar su vida personal y profesional en el periodismo.

“Los retos te hacen crecer y esforzarte por alcanzar tus metas”, señaló Lorena González, tras reconocer diversos obstáculos que con trabajo en equipo, entre mujeres, se van dando los avances poco a poco, dijo. De igual manera Lupita Ojeda destacó el gran apoyo de su pareja para poder cumplir con la demandante profesión que le apasiona y su vida personal.

Cuando el editor es hombre por ejemplo, se le da más importancia a eventos como el de “Señorita Bikini” afirmó Li Valenzuela. Debemos dar voz y espacio a las mujeres que ya están incursionando en béisbol o juegos de pelota mixteca por ejemplo, señaló Lupita Ojeda.

Finalmente, las periodistas resaltaron la necesidad de considerar el uso de un lenguaje no sexista en la realización de sus notas, en sus narraciones, en su trabajo en general, partiendo de una educación para no dejar de nombrar a nadie, señalaron.

Conversatorio completo: https://fb.watch/7MH0nI_T8P/