Asegura sindicato de trabajadores de limpia que el municipio les adeuda 42 mdp

+ El líder sindical Pablo Gómez Vásquez, negó que el gobernador Alejandro Murat se acercara a ellos. Exigen atención inmediata por parte del edil Oswaldo García Jarquín. Aquí te decimos sus peticiones y argumentos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de octubre de 2021.- Frente a las oficinas del municipio de la capital, mismas que continúan cerradas, el Secretario General del Sindicato Independiente “3 de Marzo”, Pablo Gómez Vásquez, pidió una disculpa a toda la ciudadanía por las acciones realizadas en la ciudad, pero argumentó que se deben a que el presidente municipal Oswaldo García Jarquín se ha negado a atenderlos y dar solución a sus peticiones.

¿Qué les adeuda el municipio?

Aunque el día de ayer durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo, el edil capitalino aseguró que no hay ningún adeudo por concepto de “sueldos y salarios”, le faltó aclarar que sí hay otros pagos pendientes y que no fueron contemplados para cubrirse con el “adelanto” de los 20 millones de pesos solicitados al Gobierno del Estado.

Pablo Gómez Vásquez, Secretario General del Sindicato Independiente “3 de Marzo”

Los trabajadores del servicio de limpia, a través de su líder sindical, explicaron que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo (el cual se firmó el 12 de julio de 2019 y sigue vigente), existen prestaciones estipuladas que no les han entregado desde el mes de mayo, pero que sí les han descontado en sus recibos de pago, por lo que hasta el mes de septiembre ya son 5 meses de adeudo por concepto de “prestaciones” que suman un monto de 2 millones de pesos.

También indicaron que no se ha pagado el finiquito y seguro de vida a 180 trabajadores jubilados y pensionados, lo cual representa alrededor de 30 millones de pesos, más aparte un monto de 10 millones de pesos que no se han depositado al fondo de pensiones. Así que aproximadamente y sin incluir las despensas, herramientas y materiales, así como los uniformes que supuestamente debían entregarles desde febrero, el gobierno capitalino les debería más de 42 millones de pesos.

Sólo habría que confirmar si “todos” los trabajadores son “reales” y no hay “aviadores” como suelen acostumbrarse en este tipo de sindicatos, que terminan convirtiéndose en un negocio de “plazas”.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar, pero van más de 5 veces que hemos pedido una audiencia para platicar con el presidente y no ha llegado”, expresó el dirigente sindical. Pablo Gómez

Los trabajadores también se quejaron de la constante suspensión de combustible por falta de pago y de la desactivación de las unidades nuevas por no cubrirse el arrendamiento, mientras que el resto de camiones dicen que andan de “puro milagro” porque les hace falta servicio.

Así que aclararon que con los 20 millones de pesos que pidió el Cabildo como “adelanto”, no se están resolviendo los problemas con el sindicato, que es el tema principal. Tampoco entienden por qué el presidente municipal no explicó esta situación ni por qué no se ha acercado con ellos.

Gobernador convoca al diálogo

Ante esta problemática, el gobernador Alejandro Murat dijo que “tuvieron” la oportunidad de platicar con el líder sindical Pablo Gómez, a quien propuso realizar una mesa de trabajo pública y transparente para llegar a un acuerdo con el presidente municipal Oswaldo García Jarquín, a fin de levantar los bloqueos y permitir a la ciudadanía continuar con sus vidas.

#Diálogo | 📢 El gobernador @alejandromurat convocó a que se haga en el Palacio de Gobierno, una mesa pública y transparente entre el presidente municipal @oswaldogarciaj y el líder sindical Pablo Gómez Vásquez, para solucionar el conflicto y regresar a la normalidad. 🤝 pic.twitter.com/ULu0ChO8ec — PressLibre (@PressLibreMx) October 6, 2021

“Yo he acompañado en las peticiones que me han hecho…, pero entiendo que hay otras exigencias que tiene el sindicato”, comentó el gobernador. Alejandro Murat

Sin embargo, el líder sindical dijo que era mentira que el gobernador se haya acercado al sindicato, por lo cual van a continuar con su lucha hasta que obtengan una respuesta favorable a sus peticiones, porque esos “20 millones” no son para ellos, afirmó.

Bloqueos en Oaxaca por parte del Sindicato Independiente “3 de Marzo”

También cuestionó al gobierno municipal sobre qué va a pasar con los meses restantes del arrendamiento de camiones, pues el mismo presidente municipal indicó que solo se van a cubrir los adeudos hasta el mes de septiembre, quedando pendientes los meses de “octubre, noviembre y diciembre”.

Y aunque este tipo de situaciones con el sindicato “3 de marzo” ha ocurrido también en gobiernos anteriores, nunca se había visto que tomaran “medidas drásticas” como tirar basura frente a la casa de algún presidente municipal.

Por su parte, el gobernador Alejandro Murat invitó a la sociedad oaxaqueña “a que si no está contenta, evalué quien sí tiene el talante y la capacidad para enfrentar las cosas”, lo cual suena a “campaña política a su favor”.

Oswaldo García Jarquín, Presidente municipal del estado de Oaxaca

También pidió a su “amigo” Oswaldo García Jarquín, “a que ya se siente con el sindicato el tiempo que sea necesario y les dé las soluciones que piden, siempre en el marco de la ley”.

Recalcó que él como gobernador está atento a la situación y espera que la reunión se dé en las próximas horas:

“Yo estoy ayudando en todo lo que me dejan, pero hay veces que no se dejan ayudar”. Alejandro Murat

