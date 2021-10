Las mujeres, grandes protagonistas en la construcción del país: AMH

+ El Gobernador de Oaxaca inauguró el Foro Regional Sur “Avanzamos Juntas por la Igualdad”, enmarcado en el 20 aniversario de la creación del Inmujeres y entregó reconocimientos a beneficiarias de “Tienditas Comunitarias Segalmex”

Santa Lucía del Camino, Oax. 6 de octubre de 2021.- “En la construcción del país, las mujeres han sido siempre las grandes protagonistas, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para entender los retos que han enfrentado y que están vigentes, y que como sociedad y gobierno debemos rechazarlos con acciones y políticas públicas que reconozcan la realidad”, afirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, durante la inauguración del Foro Regional Sur “Avanzamos Juntas por la Igualdad”.

En dicho evento, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), estuvieron presentes las homólogas de Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Campeche, como parte de la conmemoración de los 20 años del Inmujeres.

El Mandatario Estatal, reconoció que gracias al talento de las mujeres se ha creado la plataforma hoy existente que permite conocer, comprender y entender indicadores de delitos y violencias, antes invisibles.

“Cuando entiendes que las mujeres son violentadas permanentemente en el transporte público, damos respuestas con espacios sólo para ellas, únicos, que les den seguridad”, afirmó el Gobernador, quien también reconoció que gracias a la creatividad, imaginación, voluntad y valentía de las mujeres en las comunidades y de la SMO se han creado, muchas veces sin recursos, las 556 Instancias Municipales de las Mujeres.

Gracias a esos espacios, continuó el Mandatario Estatal, hoy podemos identificar violaciones a los derechos de las mujeres que antes no conocíamos y claramente aplicar todo el peso de la ley y además prevenir la violencia con este tipo de conversaciones que hoy tenemos en el Foro Regional.

Además, agradeció a la Presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, por ver en Oaxaca un espacio aliado que quiere ser protagonista de esta transformación de México, de la sociedad y no dejar de trabajar hasta que ya no se tenga que hablar de la necesidad de estas acciones, advirtió Murat Hinojosa. Asimismo, el Jefe del Ejecutivo Estatal, anunció que estará trabajando para que antes del su Informe de Gobierno, tenga el primer gabinete paritario del país.

En su intervención, la Presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, refirió los avances que en los 20 años de trabajo del Instituto se han tenido así como lo que aún falta por hacer. Asimismo reconoció el trabajo de la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares, al frente de la dependencia a la vanguardia en acciones y políticas emprendidas y quien –dijo- propuso la realización de estos foros en todo el país.

“Nuestro objetivo primordial ha sido mejorar la vida de todas las personas, con un énfasis de ejercer el trabajo, el esfuerzo, las políticas y las estrategias para cerrar las brechas de desigualdad. Todas las que estamos en este foro, vamos a seguir trabajando de la mano de cada una de las mujeres de este país, para seguir en el camino de un México más inclusivo, donde nadie se quede atrás, ni afuera”, señaló Gasman Zylbermann.

Además, agradeció al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por mostrar un verdadero interés en abrir espacios para la realización de este tipo de eventos, que –mencionó- son necesarios para atender las necesidades de todas las mujeres de esta zona.

La titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares, dijo que Oaxaca también celebra los 20 años del Inmujeres, pues a lo largo de este tiempo las políticas en este ámbito se han fortalecido y se han construido las bases para que la igualdad sustantiva sea una realidad en México y en cada una de las regiones de la entidad oaxaqueña.

“Hoy coincidimos en espacios institucionales, desde donde tenemos gran responsabilidad de trabajar por un horizonte que se llama igualdad; es tiempo de las mujeres, porque nos hemos preparado para dar soluciones con contribuyan a mejorar el mundo, un mundo libre de discriminación, de desigualdades y de violencia, donde quepamos todas y todos”, expresó.

Entrega AMH reconocimientos a propietarias de las “Tienditas Comunitarias Segalmex”

Asimismo, durante el evento, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, entregó reconocimientos a mujeres resilientes de violencia, beneficiarias y propietarias de las “Tienditas Comunitarias Segalmex”, como Eloísa García Jiménez, Mariela García Torres y Marciana Martínez Martínez.

Estas tiendas, señaló el Mandatario, son parte de una cadena integral del empoderamiento de las mujeres, por ello el Gobierno ha destinado recursos crediticios por más de 4 mil millones de pesos a través de BanOaxaca, cuyos 6 de cada 10créditos, han sido estrictamente para mujeres.

“He salido adelante de la violencia que viví”, señaló una beneficiaria quien con voz entrecortada agradeció al Gobernador este gran apoyo que dijo, le permitirá mantener a su bebé de dos años y así mismo seguir estudiando. “Soy enfermera auxiliar y quiero ser Licenciada en Enfermería; todas las mujeres podemos, a veces nos da pena decir sufro violencia pero hay que romper el silencio, cuesta mucho pero hay que seguir adelante”, dijo.

Otra beneficiaria también compartió su experiencia: “Mi hermana fue asesinada, me dejó dos niños pequeños; mi pareja me dejó con todo y mis hijos; mi padre murió y ahora me encargo también de mantener a mi madre. Soy responsable de todos, me quise suicidar con tanta deuda y problemas, con la pandemia me vi más afectada, pero nunca había tenido un negocio donde vendiera tanto, que en tres horas se acabara mi mercancía como el maíz que me trae Diconsa, mi tienda Segalmex me ha ayudado a salir de todos mis problemas, gracias a todos, muchas gracias”.