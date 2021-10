Acuerdan México y EU trabajar juntos para combatir el cambio climático

+ López Obrador dijo en conferencia matutina que la reunión con Kerry, fue para tratar temas ambientales.

Ciudad de México. 19 de octubre de 2021.- México y Estados Unidos acordaron realizar un trabajo conjunto para enfrentar el cambio climático.

“Cuál es el punto al que se llegó? Tanto México como Estados Unidos vamos a trabajar juntos para acelerar las contribuciones que podríamos hacer, para reducir las emisiones de gas metano, para reducir y cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto y todo lo que son gases con efecto invernadero. México y Estados Unidos van a ver también cómo podemos desarrollar juntos nuevas iniciativas y financiar para lo que va a ser la economía verde”, explicó el canciller Marcelo Ebrard.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa matutina que ayer acordó con John Kerry, enviado del presidente Joe Biden para temas relacionados con el cambio climático, hacer un trabajo conjunto en la cumbre mundial del tema.

“Nos pusimos de acuerdo, (el canciller) Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la cumbre de cambio climático que se va a realizar en noviembre (COP26, en Glasgow), y vamos a puntualizar esos compromisos, que son cosas que ya estamos haciendo, pero para que no haya ninguna variación.

“Acordamos eso, los equipos van a trabajar, fue muy buen encuentro”, dijo.

El canciller Ebrard precisó al respecto que el compromiso vigente de México es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los contaminantes de vida corta, en particular el 51 por ciento de las emisiones de carbono.

El Presidente López Obrador, añadió Ebrard, ha querido que los compromisos se hagan a plazos no muy largos porque el asunto se convierte de esa forma en tema político.

También México está participando en una iniciativa para lo relacionado con las emisiones globales de metano, un gas con capacidad de hacer daño muy por encima -de hasta 30 por ciento- de los otros gases que estamos tratando de reducir sus emisiones.

Destacó que México es uno de los nueve países con este compromiso del 2021 al año 2030.

El canciller destacó la aportación del programa de reforestación Sembrando Vida que ya se realiza aquí con una inversión de más de mil 300 millones de dólares.

Por tanto, el resultado fue que “ vamos a tener un trabajo conjunto, como en otras materias, para la COP 26 que va a tener lugar en Glasgow. México va a respaldar lo que aquí señalé”.

El presidente acordó para 2022 ampliar las metas sobre la base de la seriedad y tratar de acelerar el paso. Hay un reporte de agosto pasado que indica que en este momento es difícil evitar el calentamiento global (día grados centígrados más).

En cuanto al encuentro con el enviado estadunidense, realizado el lunes en Chiapas, el mandatario señaló:

“Fue una muy buena reunión. John Kerry es un personaje, lo dije ayer, fue muchos años senador en Estados Unidos, jefe del departamento de Estado durante la administración del Presidente Obama, fue candidato a la Presidencia de la República; es un político experimentado, yo diría que con prestigio en Estados Unidos, por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima y para llevar acciones en el campo del cambio climático.

Es además inteligente, profesional, amable, con gran respeto hacia México y los mexicanos. Y fue un buen encuentro”.

En otra parte de la conferencia, al informar que combatirá en tribunales los juicios ganados por Greenpeace contra políticas públicas de su gobierno, el presidente reprochó la ausencia de este grupo cuando en sexenios pasados se entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera.

“Cómo se llama la organización?”, preguntó y el reportero le dijo Greenpeace.

“Ah no, pues ya lleva tiempo, yo creí que se había creado ahora. No hemos dado un solo permiso, no se permite el maíz transgénico, no se permite el fracking; estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo.

“Entonces, por eso no vamos a aceptar cualquier pronunciamiento que no tenga fundamentación”, señaló el mandatario.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/19/politica/colaboraran-mexico-y-eu-contra-el-cambio-climatico/