Alberto Esteva regresa a Oaxaca; quiere ser candidato de Morena y próximo gobernador

+ El ex Secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, da a conocer sus argumentos para ser el candidato del Partido Morena y ya se promueve a través de la asociación “A Corazón Abierto”. Desea convertirse en el próximo gobernador de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de octubre de 2021.- Tras concluir su trabajo como alcalde interino de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Alberto Esteva tomó la decisión de regresar a su natal Oaxaca y postularse como aspirante a candidato dentro del Partido Morena, para contender por la gubernatura del Estado de Oaxaca.

Hoy, mediante conferencia de prensa, Esteva manifestó que lo que Oaxaca necesita es un gobernador humano, pero no cercano a la gente, sino “entre la gente”. Por ello indicó que él sería un gobernador involucrado, comprometido y animado por la sociedad en su conjunto.

Argumentó que él no se ve como un hombre con debilidades, pero considera que su principal reto es siempre ser humilde y si no conoce algo, aceptarlo, estudiar y preguntar al respecto. También aseguró que no tiene vicios y goza de salud, deseo, ánimo y amor Oaxaca.

Entre las propuestas que tiene para el estado, resaltó el mejoramiento de la infraestructura, la participación de jóvenes menores de 35 años en el gobierno y la digitalización de trámites. Además recalcó que antes de iniciar campaña, daría a conocer su gabinete y plan de gobierno.

“Yo no estoy jugando, yo soy un profesional, yo elegí esta profesión a la que me dedico desde hace 35 años”. Alberto Esteva

Alberto Esteva

Sobre el respaldo de su partido, comentó que lo que él necesita es el respaldo de la gente, no de los dirigentes. Dijo que ellos tienen que ser equilibrados, ecuánimes y respetuosos. “No se pueden meter”, sentenció.

Asimismo, con respecto a la supuesta intervención del actual gobernador Alejandro Murat en Morena para las próximas elecciones de cambio de gobierno en Oaxaca, expresó que “tampoco tiene por qué meterse y apoyar a otro junior”. Afirmó que de existir este tipo de acuerdos con su partido, él renunciaría y “elevaría anclas”, porque no está buscando trabajo. Lo que él está buscando “es sacar a Oaxaca adelante”.

¿Qué ha hecho Alberto Esteva por Oaxaca?

Dijo que ha hecho aportaciones políticas, sociales y de empleo. Entre ellas, su participación en el cambio democrático del estado, durante el cual caminó en su momento con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con el exgobernador Gabino Cue Monteagudo, de quien fue Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).

Y cuando fungió como diputado federal, relató que visitó a líderes sociales detenidos en el altiplano y ayudó a sus familias.

Ahora se ha dedicado a dar continuidad a la asociación civil “A Corazón Abierto”, bajo la cual realiza esta promoción como aspirante a candidato de Morena para la gubernatura por Oaxaca.