Nombramiento de 5 nuevos magistrados de Oaxaca, en las manos del Congreso

+ ¿En qué se basará el Congreso del Estado para elegir a los Magistrados? ¿Habrá “dedazos” o de verdad se hará una designación que beneficie a la sociedad oaxaqueña?

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de octubre de 2021.- Es muy probable que mañana el Congreso del Estado decida el nombramiento de los cinco nuevos magistrados que formarán para del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Pero, ¿en qué se basarán para ello?

Lamentablemente este tipo de designaciones han perdido credibilidad por antecedentes que revelan cierto (o mucho) “influyentismo” para determinados fines políticos. Y no estaría mal si al menos las personas apoyadas, apadrinadas o como les quieran llamar, trataran de hacer bien su trabajo y realmente ayudar a la gente. El reclamo de la población es que en lugar de impartir justicia, en algunos casos pareciera que la obstaculizan.

Sin embargo no hay que generalizar ni pre juzgar a todos por errores que no han cometido, pues aunque parezca imposible de creer, aún hay gente posicionada con intereses nobles. Desafortunadamente muchos ciudadanos han perdido la fe y el interés en estos temas; pero lo que resulta más preocupante es que han dejado de creer en el sistema de justicia, no solo de Oaxaca, sino de todo el país.

Así que en PressLibre, comprometidos con la importancia de la información y su comunicación, te queremos invitar (por si no lo has hecho), a observar y escuchar la transmisión de la comparecencia en donde los aspirantes a magistrados dan sus argumentos para ocupar dichos cargos, respondiendo a preguntas que los legisladores les hacen en nombre de la sociedad oaxaqueña.

Es verdad que el video dura más de 5 horas y hay quienes leen sus discursos, lo cual puede resultar aburrido, pero pocos hablan de la “probidad” que deben tener para ocupar dichos cargos y de los ajustes que se requieren en el poder judicial para realmente impartir justicia.

Así que no solo se trata de haber obtenido el mejor puntaje en un examen, pues de nada sirve una buena calificación si no existe esa vocación de servicio y empatía que el pueblo necesita.

Tampoco está mal haber tenido mejores oportunidades de educación y posicionamiento laboral gracias al nivel socioeconómico, pero es de reconocer a quienes sobresalen a pesar de estar en la situación contraria (aunque ello tampoco garantice que seas mejor persona).

Sin afán de apoyar o desvirtuar a nadie, nos gustaría recomendar el discurso de Genaro Cruz Cruz, a quien no conocemos, pero que consideramos tiene argumentos y propuestas importantes que, en caso de no ser elegido, pueden servir a quien quede en el cargo.

Además, hay que reconocer que es de los pocos que no leyó y su discurso tiene cierta amenidad, claridad y elocuencia:

Minuto 49:00 del video: Presentación de formación académica y experiencia provisional

Presentación de formación académica y experiencia provisional Minuto 50:40 del video: Razones para ser magistrado

Razones para ser magistrado Minuto 57:08 del video: Preguntas de legisladores

Esperemos que cada integrante de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, dé a conocer los “criterios” en los cuales se basó para hacer su elección y que esta sea lo que mejor convenga a las y los oaxaqueños.

Además, es su oportunidad de cerrar su gestión con la “frente en alto”, sin que existan acuerdos políticos a cambio de su voto.