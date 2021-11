Exhorta Luis Antonio Ramírez a trabajar con ideas, propuestas y el ejemplo

+ El actual Director del ISSSTE y aspirante a candidato de Morena, Luis Antonio Ramírez, considera urgente acabar con las viejas prácticas de movilización masiva y de coacción, dejando claro que no se puede gobernar solo con “frases bonitas”.

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de noviembre de 2021.- Durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer de manera oficial su aspiración de ser el próximo candidato de MORENA en Oaxaca, Luis Antonio Ramírez Pineda, actual Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), afirmó que el proximo año la entidad dará ese paso que hemos anhelado por mucho tiempo.

Y es que, desde su experiencia como parte del gabinete ampliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dice estar seguro de que la honradez y el compromiso real van a sacar a la gente de la pobreza por lo que confía en que “Oaxaca se sume a la cuarta transformación, lo que nos importa es que nuestra entidad también se transforme” dijo.

Si bien, Ramírez Pineda reconoció que Morena está siendo un ejemplo de apertura con la implementación de este proceso interno de selección, fue directo al señalar que quienes se encuentren participando en este proceso “tengan cuidado porque las autoridades electorales los están revisando y vigilando”.

Ante ello, fue puntual al decir que es urgente acabar con las viejas prácticas de movilización masiva y de coacción, por el contrario “hoy tenemos que trabajar con ideas, propuestas y sobretodo con el ejemplo” remarcó.

Ramírez Pineda tiene claro que no se puede gobernar solo con frases bonitas, confía en que la gente está convencida en la necesidad de una nueva generación de políticos, que no improvisen en un estado tan particular como Oaxaca.

Luis Antonio lleva varios años trabajando los objetivos de la cuarta transformación, por lo que conoce de primera mano la importancia de consolidar en Oaxaca las bases más importantes que tienen que ver con la honestidad, con la austeridad, “no al dispendio, no a la frivolidad y sí a atender a la gente que más lo requiere porque la bandera es: primero los pobres” finalizó.