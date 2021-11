Vasectomía sin bisturí procedimiento quirúrgico gratuito, rápido, seguro y efectivo: SSO

+ El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía. Este método de anticoncepción definitivo no afecta la virilidad o el ejercicio de la sexualidad y no se requiere hospitalización.

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de noviembre de 2021.- En conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra cada 19 de noviembre, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), invitan a la población masculina que desean no tener hijos o con paternidad satisfecha, sumarse a las acciones de planificación familiar.

En entrevista, la responsable estatal de Vasectomías de la institución, Yesenia Sánchez Enríquez, explicó que este procedimiento es un método de anticoncepción permanente para los varones, es eficaz, rápido, seguro y sin complicaciones, no deja cicatrices, tampoco afecta la virilidad o el ejercicio de la sexualidad, no es doloroso y es ambulatorio por lo que no se requiere hospitalización, en promedio la intervención dura 20 minutos.

Detalló que la técnica quirúrgica sin bisturí consiste en una pequeña incisión de cinco milímetros con anestesia local, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

Hizo énfasis que la intervención no tiene efectos a largo plazo, es de mínima invasión, no afecta el deseo sexual de los hombres ni el peso corporal.

Destacó que en el primer semestre del año se efectuaron 65 vasectomías sin bisturí, a través de siete Jornadas Itinerantes gratuitas en diferentes regiones de la entidad, sumado a las acciones permanentes que se realizan de este programa en los Centros de Salud de la colonia América y Volcanes en Valles Centrales, así como en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulápam del Espíritu Santo en la Sierra Norte, en donde se cuenta con personal altamente calificado y certificado para realizar este método de anticoncepción definitivo.

Asimismo, informó que, como parte de la conmoración del Día Mundial de la Vasectomía, el servicio se brindó el pasado 16 de noviembre en el Centro de Salud de Loma Alta, Tuxtepec, y en el Istmo de Tehuantepec el personal acudió los días 17 y 18 del mismo mes al Centro de Salud de San Francisco Ixhuatán y al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tehuantepec, respectivamente.

Además, el próximo 26 de noviembre el programa se estará ofertando en el Centro de Salud de la colonia Aviación en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, agregó.

Puntualizó que el servicio no ha dejado de otorgarse a pesar de la pandemia por COVID-19, en cada intervención se llevan cabalmente las acciones de mitigación contra el virus para protección tanto del paciente como del Personal de Salud.

Recordó que desde el 2016 se ha incrementado el número de beneficiados, ello gracias a la constante capacitación y fomento sobre la importancia de que los hombres se involucren y sean responsables en la planificación familiar; este método permite tener mejor vida sexual, y evitar embarazos no planeados.

En este sentido, Sánchez Enríquez, expresó que los servicios de Planificación Familiar contemplan comunicación educativa y consejería antes de realizarse el procedimiento, a fin de que la población pueda tomar las mejores decisiones para su futuro de manera libre, consiente y responsable.

Por lo que, exhortó a los varones que tiene interés en solicitar la vasectomía sin bisturí o en recibir mayor información al respecto, a que acudan a cualquiera de las tres Unidades Médicas antes mencionadas donde se realiza el procedimiento de manera permanente y gratuita.

Señaló que los requisitos son: tomar un baño y desayuno normal antes de acudir a la Unidad de Salud, rasurar la parte anterior del escroto(testículos), usar ropa interior ajustada, de ser posible ir acompañado por una persona, llevar identificación oficial, podrán acceder a este método sean o no derechohabientes de alguna institución de salud sin ningún costo.

Enfatizó que la recuperación es rápida, por lo que se recomienda después de la intervención médica guardar reposo por cuatro horas, de 24 a 72 horas posteriores evitar realizar esfuerzos físicos (cargar objetos pesados), y no tener relaciones sexuales durante los primeros siete días, por lo que la pareja debe continuar con un método anticonceptivo de apoyo hasta que el médico se lo indique (tres meses o después de 22 eyaculaciones).