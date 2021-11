Acuerdo de seguridad nacional de obras y proyectos, es para ‘agilizar trámites’: AMLO

+ “Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”, afirmó el presidente AMLO. El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, consideró que es “altamente probable” que se presenten “muchos amparos”.

Ciudad de México. 23 de noviembre de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo que considera de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal busca “agilizar trámites” para que la burocracia no detenga su avance.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, señaló durante su conferencia matutina de Palacio Nacional.

El mandatario mencionó que el acuerdo busca dar tiempo a las constructoras para presentar la documentación correspondiente, en el entendido de que las dependencias están regidas por los principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad. “Se les tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias”, indicó.

“Eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan el tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, tenemos que concluir las obras”, explicó el presidente.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías y todos estamos obligados a rendir cuentas”, aclaró sobre la preocupación de que su gobierno invoque la seguridad nacional para reservar la información sobre el tema y no hacerla pública.

Precisó que en su gobierno se tiene la obligación de actuar con “honestidad, cero corrupción y también cero impunidad”.

Acusó al diario Reforma de interpretar que el acuerdo servirá para no rendir cuentas y que no haya transparencia ni honestidad. También señaló que el bloque conservador está “hambriento de dinero”, por lo que se agrupa para mantener sus privilegios.

“Por eso, contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque, ¿cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues como 120 días más o menos”, aseveró.

López Obrador comentó que podría darse el caso de que el empresario Claudio X González, así como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, interpusieran un amparo para detener la obra “porque está muy lejos” el aeropuerto o “va a hacer mucho ruido”.

“Nos presentan un amparo y cae en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también… y pues ya no terminamos. En el caso del Tren Maya tenemos que terminar 1,500 kilómetros de vías férreas electrificadas con trenes para finales del 2023. ¿Quisieran que fracasáramos, que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla”, puntualizó.

El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, aseguró en Aristegui en Vivo que no ha convocado a presentar ningún amparo y que desconoce lo que hace el empresario Claudio X. González o su padre.

Sin embargo, consideró que es “altamente probable” que frente al acuerdo se presenten “muchos amparos”, porque éste debe de cumplir con un conjunto de ordenamientos para poder clasificar una obra o un proyecto “de seguridad nacional”.

Dijo que no puede tratarse de un “acuerdo interno” porque no aborda las relaciones entre dependencia, sino las que éstas establecen con los particulares que participan en las obras o en los proyectos.

Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/2311/mexico/acuerdo-para-declarar-de-seguridad-nacional-obras-y-proyectos-del-gobierno-federal-es-para-agilizar-tramites-amlo/