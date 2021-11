Comparece titular del ISSSTE ante la Cámara de Diputados

+ El titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, fue convocado por las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud. Diputadas y diputados de diversos partidos, fijaron sus posicionamientos.

Ciudad de México. 24 de noviembre de 2021.- Ante las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud, compareció el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Participación inicial del director del ISSSTE

Luego de rendir protesta de decir verdad, el director general del ISSSTE señaló que en tres años de trabajo para consolidar la transformación de los servicios de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha invertido alrededor de tres mil 959 millones de pesos en equipamiento, mantenimiento e infraestructura médica en todo el país en beneficio de 13.5 millones de derechohabientes.

Ramírez Pineda resaltó que el ISSSTE pagó 7 mil millones para comprar medicamentos y sólo está en espera de que las farmacéuticas realicen la entrega, de manera que la derechohabiencia cuente con los insumos necesarios para su atención y mejorar su salud.

El ISSSTE avanza en tres objetivos: mejorar la atención a la derechohabiencia, fortalecer el modelo preventivo de salud y sanear las finanzas del Instituto, agregó.

Ante las y los diputados, el titular del ISSSTE destacó que un objetivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es consolidar el sistema universal de salud, con el fin de acercar servicios médicos de calidad a toda la población, por lo que el organismo dio atención a 59 obras prioritarias en clínicas y hospitales.

Indicó que con el restablecimiento de los servicios médicos, las consultas externas se han restablecido al 90 por ciento, las cirugías y trasplantes se están realizando conforme al programa de atención al rezago.

Se impulsarán reformas legislativas para mejorar al ISSSTE

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) dijo que la seguridad social tiene como propósito garantizar el bienestar de las personas y sus familias durante todo el ciclo de la vida, incluyendo el establecimiento de sistemas de pensiones que garanticen un retiro digno de la vida laboral.

Señaló que se impulsarán reformas legislativas para que el marco regulatorio del ISSSTE sea acorde con la visión de integralidad de la seguridad social, rescate de lo público, respeto al derecho de acceso a la salud, igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos relacionados con la salud y seguridad social. “Haremos un ISSSTE que garantice el bienestar de los derechohabientes”.

Necesario, brindar condiciones dignas al personal

La diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón (PAN) indicó que los temas de salud adquieren prioridad porque se presentan cotidianamente problemas severos. Consideró necesario brindar condiciones dignas al personal, equipo e instalaciones. Agregó que las instituciones de salud y seguridad social deberían estar preparadas con estrategias y políticas públicas efectivas.

“Sabemos que no será realidad en el corto y mediano plazo el que avancemos a un sistema integrado de seguridad social, si no se resuelven aspectos tan básicos como de inversión para mejorar los servicios de salud y contar con el personal de salud suficiente. Hoy día tenemos un sistema fragmentado donde los mismos derechohabientes consideran que no reciben la misma calidad de atención en las diversas unidades de salud de la misma institución pública”

Robustecer políticas públicas en beneficio de derechohabientes

Del PRI, la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez mencionó que durante la crisis sanitaria el Instituto fue pieza fundamental en la lucha contra la propagación de la pandemia; sin embargo, su mala planeación y baja respuesta ocasionó una crisis hospitalaria y abandonó la atención de otras enfermedades crónicas causando la muerte de decenas de personas.

“A 62 años de su fundación y del servicio que ha brindado para salvaguardar la salud de los trabajadores de este país, se ha deteriorado su funcionabilidad limitando a que se garantice la atención médica de los derechohabientes, pues ha dejado de ser digna y adecuada. No podemos seguir con un sector salud deficiente, resulta fundamental robustecer las políticas públicas en beneficio de todas y todos los derechohabientes del país”, agregó.

Acciones del ISSSTE ayudan a sortear la situación actual del país

La diputada del PVEM, Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, comentó que las acciones realizadas por el ISSSTE han ayudado a sortear la situación actual que enfrenta el país, ya que no sólo se enfocaron a los trabajadores del Estado, sino a la ciudadanía en general en la atención al Covid-19.

Ello, dijo, es muestra de lo que se puede hacer con un manejo austero y honesto de los recursos públicos, además se implementó un programa de apoyos económicos divido en vertientes: en el aumento a los montos de los créditos ordinarios que el ISSSTE otorga con una tasa de interés disminuida en 1.5 porcentuales y la liberación de 20 mil créditos de viviendas adicionales, equivalente a un poco más de 13 mil millones de pesos, lo cual no sólo benefició a los trabajadores, sino a la activación económica.

Explicar los actos de corrupción en el ISSSTE

Por el PT, la diputada Margarita García García, dijo que a tres años no se puede seguir siendo alcahuetes y cómplices de un tema tan delicado como es la salud de la ciudadanía y no se puede permitir que al Ejecutivo se le cargue todo el peso por la confianza que le ha dado a sus servidores; por ello, pidió al titular del ISSSTE explicar la corrupción que persiste en la dependencia.

​En este sentido, subrayó que “se le ha dado fuerza a los líderes sindicales que se apoderaron de la Institución y se siguen enriqueciendo y el poder que se les ha otorgado a los amigos y compadres; no obstante, las consultas y traslados son tardados”.

Trabajadores del Estado merecen una seguridad social digna

De MC, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg apuntó que en materia de salud de los trabajadores los temas que preocupan son el desabasto de medicamentos, el rezago que hay en las consultas generales y las de alta especialidad, así como el fomento a la prevención en lugar de curar.

Indicó que si algo merecen quienes trabajan al servicio del Estado es una seguridad social con toda la dignidad. Consideró que el titular de esta dependencia “tiene la enorme responsabilidad de alzar la voz ante el desastre que está sucediendo en el sector salud”.

Atención al desabasto de medicinas

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete, señaló que se requiere un sistema de salud eficiente, por lo que pidió atender el desabasto de medicinas y con ello ofrecer un servicio de calidad a los trabajadores del Estado.

Resaltó que su grupo parlamentario denunció la opacidad en los procesos de licitación que lleva a cabo el ISSSTE, así como los recientes cambios a la Ley General de Salud que facultan la compra de medicamentos sin licitación en casos de apremio. “Urgencia que ustedes mismo crean al no permitir a las farmacéuticas programar las compras gubernamentales con antelación”.