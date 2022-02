Polémica senatorial, lealtades y aspiraciones

Utopía

Como es natural entre legisladores pensantes, con intereses políticos colectivos y aspiraciones individuales, concluyó la VIII reunión plenaria de los senadores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, la principal fuerza con 61 integrantes, en medio de una discusión que no impidió los acuerdos, la unidad para la acción.

Unidad que tiene como prioritarias tres reformas constitucionales, la eléctrica que incluye el litio como recurso mineral de la nación, la electoral y otra sobre la Guardia Nacional, para las que es indispensable obtener mayoría calificada, lo que significa contar con los votos de 10 senadores de los partidos Acción, Movimiento Ciudadano, Revolucionario o del Grupo Independiente. No resultará fácil por la inveterada costumbre del “toma y daca”, la cerrazón de los panistas con su presidentito Marko Cortés y el coordinador Julen Rementería, amigo de los neofascistas de Vox.

En política no existen los imposibles siempre que se ponga por delante la voluntad, la capacidad de diálogo y el interés general.

A juicio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se requiere de una bancada fuerte, con la autoridad moral para impulsar y concretar la reforma eléctrica y las demás iniciativas del presidente Andrés Manuel. Para ello es indispensable “no perder el tiempo en estériles batallas internas”.

Para el tabasqueño de Paraíso, “Si nosotros no somos capaces de mantenernos unidos, tampoco vamos a ser capaces de ejercer la autoridad moral que obligue a la oposición a cumplir los acuerdos”. Y celebró que “se haya extinguido la comisión que se creó desde la Junta de Coordinación Política para investigar presuntos abusos de autoridad en Veracruz”, pues “beneficiaba más a los intereses de la oposición”. Fue más puntual como es la costumbre del maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Panthéon-Assas: “Imagínense, y se los digo con todo respeto (AMLO mediante), nosotros mismos estamos abriendo el debate de si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”. Solicitó “Entendamos que no va a ser fácil la batalla, éste y el próximo año, y mucho menos en 2024”. El agudo analista Lorenzo Meyer no descarta una “restauración” en 2024-30, a falta de un liderazgo con la fuerza y el ascendiente en la base socioeconómica como Obrador.

La manzana de la discordia en la deliberación de Xicoténcatl fue Ricardo Monreal, quien asumió que él mismo propuso en la Jucopo que preside, que concluyeran los trabajos de la comisión que se había integrado, a iniciativa suya, el 23 de diciembre pasado, luego de “la injusta detención” de José Manuel del Río Virgen, colaborador del zacatecano. También bajo la exigencia sobreactuada de Dante Delgado: “Vengo a solicitar la desaparición de podres en Veracruz”, dijo con voz impostada como si el Senado fuera extensión de su partido. No se midió Dante, fracasó y se llevó entre las patas a Monreal Ávila.

Hace bien el doctor Ricardo en verbalizar que asumió los costos de esta decisión, ya que “preferí la unidad que profundizar la división, pero de manera personal continuaré luchando por esa causa”. Sí, pero a título personal y en tribunales, sin instrumentalizar al Senado, a la Jucopo y a su grupo parlamentario. Y también a la luz del día pujar por la candidatura presidencial de Morena y bajo las reglas del juego que éste determine, no las que le convienen a él, siempre que como Monreal mismo anunció: “Nadie está en deslealtad con el Presidente de la República, todos somos leales al Presidente”.