Dan 72 horas a ex funcionarios de Tlazoyaltepec para que regresen 12 mdp

+ Continúan retenidos 3 ex funcionarios del municipio de Santiago Tlazoyaltepec por presunto desvío de recursos. Pobladores les dan 72 horas para que regresen 12 mdp que supuestamente prestaron a una empresa.

Santiago Tlazoyaltepec, Oax. 8 de febrero de 2022.- Pobladores y autoridades de Santiago Tlazoyaltepec, municipio situado en el Distrito de Etla, se reunieron esta tarde frente al Ayuntamiento Constitucional para dar a conocer el motivo de la retención de 3 ex funcionarios que fueron removidos de su cargo en diciembre del año pasado por inconformidades de la comunidad, quedando los suplentes al mando.





De acuerdo a lo declarado ante los medios de comunicación, en agosto del año pasado se realizó la primera reunión en donde se detectó un desvío de recursos de 3 millones de pesos. Y aunque la asamblea exigió aclarar dicha situación, durante los meses posteriores la cantidad fue aumentando bajo el argumento de que el recurso estaba en manos de una supuesta empresa.

Sin embargo, tras la asamblea realizada este domingo 6 de febrero y al no comprobarse el destino de más de 12 millones de pesos del ejercicio 2021, los pobladores y actuales autoridades decidieron retener al ex presidente municipal Anastacio Ignacio Pacheco López, al síndico Bernabé Pacheco y al ex regidor de Hacienda Victorino Morales Hernández, quienes ratificaron su renuncia el pasado 16 de diciembre de 2021, asegurando que el recurso se reintegraría.





Durante la intervención realizada frente a su comunidad, el ex edil Anastacio Pacheco pidió una disculpa y dijo que esperaban que el ex tesorero César Hernández llegara para devolver el recurso, el cual supuestamente prestaron para duplicarlo.

Por su parte, el ex síndico Bernabé Pacheco aseguró que él solo firmó el documento de la Comisión de Hacienda porque lo tenía que hacer, pero que los responsables de prestar el dinero fueron el ex presidente y el ex tesorero César Hernández, quien hasta el momento no se ha presentado. También comentó que habían llegado a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Estado, pero “se vino abajo” y desconocía el motivo.





No obstante, los pobladores pidieron que no intervenga la autoridad municipal en este asunto, sino que quede en manos de la asamblea general, dando un plazo de 72 horas más para que se devuelva el recurso del municipio y así liberen a los ex funcionarios retenidos.

En caso de no resolverse la situación, solicitaron el apoyo de la Fiscalía General de la República, pues argumentan que no confían en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Lamentaron que sus autoridades los hayan traicionado y piden justicia, pues su comunidad tiene muchas necesidades y el recurso debería ser destinado para que el municipio mejore. “Si los señores quieren liberarse, que se regrese el recurso”, fue la sentencia que hicieron los pobladores.