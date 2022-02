Aristegui, Obrador y la claridad de Ledesma

Utopía

Mientras el presidente Andrés Manuel advierte que los grupos conservadores incrementan sus ataques con el apoyo de medios de comunicación, no sólo en México, sino en Honduras y Perú, “es como una internacional del conservadurismo”; el director de Rompeviento Tv, Ernesto Ledesma A., sitúa en sus justos términos el desencuentro entre López Obrador y la directora y dueña de Aristegui Noticias. Discrepancia que no es la primera ni la última, pues en plena precampaña presidencial la invitó a “definirse” durante una entrevista vía telefónica, además de que el debate siempre será bienvenido si se piensa y vive como auténtico demócrata.

Para Ledesma “A Carmen no se le pueden regatear sus valiosas aportaciones al periodismo, a las batallas por la conquista de la libertad de expresión y a nuestro país”. Cierto, sin perder de vista que es una puja de muy larga data

Y formula una pregunta clave. “Llaman la atención las críticas al presidente por la descalificación que hace a Aristegui Noticias y, al mismo tiempo, la ausencia de críticas a la periodista por prestarse a los ataques al presidente a través de sus hijos José Ramón y Jesús Ernesto, este último menor de edad. Aunque el video del hijo menor del presidente López Obrador no aparece dentro del reportaje, sí es una extensión del mismo, en el contexto, tiempo y forma en que se publica. ¿A poco Aristegui no sabía de la existencia de ese video?”

Precisa Ernesto lo evidente para cualquier lector avezado. “Publicar el trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus no es solamente un acto periodístico, es también un acto político. No es posible esconderse en el argumento de que es un trabajo periodístico, sin hacerse cargo de la evidente carga política del material.”

Otra obviedad es que Claudio X. González Guajardo, MCCI y Latinus “son abiertamente la oposición empresarial y de derecha más radical del país en contra del presidente AMLO, y su alianza se extiende a través del PAN, el PRI o el PRD, y a través de diversos medios de comunicación (Reforma, Radio Fórmula, MVS, El Financiero, etcétera). Ese grupo ha incidido en importantes reformas constitucionales en nuestro país y ha participado en graves actos de corrupción y tráfico de influencias; y sigue intentando intervenir en resultados electorales y en el control de presidentes y gobernadores. MCCI no es una simple ONG, es una empresa política con ataques selectivos.”

Y exhibe Ernesto Ledesma en 11 tuits lo que Aristegui conoce, pero hace como que la virgen le habla, a saber, “Eso que llaman ‘reportaje’, no se sostiene. ¿Cuál es el objetivo central del reportaje? ¿Revela actos de corrupción del hijo del presidente? No. Por más que se le estire, no da. Tal vez publicado con Paty Chapoy hubiera pasado, pero con Carmen, es lamentable, por decir lo menos.”

A juicio del periodista “El presidente sí se excede al desacreditar la trayectoria de Carmen, o al compararla con (Carlos) Loret de Mola. Fue injusto descalificarla de esa forma. Fue el abuso de poder de un león herido (sic selvático). ¿Es indebido? Tal vez. ¿Eso lo justifica? No, pero sí lo explica.”

Sin embargo, “Aristegui también tiene mucho poder, abusó de él y cometió un error ético al darle difusión a un ‘reportaje’ mediocre e inmoral, que llega al grado de involucrar y exponer al hijo menor de edad del presidente, y que es, a todas luces un dardo envenenado de Claudio X. González, MCCI y Latinus, con toda la carga empresarial y política que esconde. El problema no es que MCCI o Latinus lo publicaran, es conocida la letrina a la que pertenecen. No duele de ellos, duele de Carmen.”

Pero la doña insiste en que es lamentable que el López Obrador utilice su palabra, tan poderosa, para destruir reputaciones. Como se demostró en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña no fueron capaces de destruirla, se destruye paulatinamente usando en forma no periodística los espacios que dirige para victimizarse, porque todavía no es capaz de aceptar que se equivocó.