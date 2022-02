AMLO: Mañaneras aburridas y planas

Utopía

Por primera vez en no sé cuánto tiempo, los colegas que cubren la mañanera atendieron el martes 8 los temas expuestos en Pulso de la salud, espacio semanal en el que informan sobre la pandemia y el abasto y distribución de medicamentos a cargo del sector salud, con la valiosa y criticada intervención del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional por los que controlaban el negocio de los fármacos y el apoyo decidido del oligopolio mediático.

El presidente Andrés Manuel habló poco y de repente apareció un discurso crítico que en primera instancia se podía interpretar como dirigido a los especialistas de la salud Jorge Alcocer Varela y Hugo López Gatell (“Todos somos Hugo”, le advirtió al harto impresentable Javier Coello Trejo), para enseguida terminar en una valiente autocrítica a sus estilos personales de comunicar, los que según Sergio Sarmiento y Leo Zuckermann, sus acérrimos adversarios, es “el genio de la comunicación”, lo que no lo exime de errores.

López Obrador hizo un paréntesis ante los reporteros, con el argumento de que la mañanera estaba “muy plana, aburrida, a punto del bostezo”. Explicó que luego le reclaman porque se pone “acartonada y, a veces, aburrida”, además “no hablo rápido ni de corrido”.

Enseguida mostró el peine, tras precisar que el fin de semana se fue a caminar al bosque de El Colegio Militar porque los médicos le recomiendan ejercitar el corazón. El domingo 6 comentó que “uno puede caer pero hay que levantarse”.

Recordó que “me he caído muchas veces, incluso en público, en los templetes, en los mítines”, y exhibió una entrevista del líder del PRI Alejandro Moreno, cuando expresó en una entrevista: “No vamos a aprobar ninguna reforma que beneficie a México”. Es evidente que fue un error. Se equivocó, ¿verdad?, acotó el tabasqueño de Macuspana, al tiempo de justificar la exhibida a sus opositores: “A mí me dicen que ya estoy chocheando, así que no hay que enojarnos, esto es así”.

Luego siguió con Gilberto Lozano, promotor de Frena y anticomunista decimonónico, el movimiento que instaló casas de campaña en el Zócalo para exigir la renuncia de AMLO, pero los dirigentes de la protesta dormían en hoteles del Centro Histórico capitalino. El exempleado de José Antonio Fernández (FEMSA, Coca Cola y Oxxo) aparece en un video anunciando gustosamente que Obrador “ya se va” y justo en ese momento termina en el suelo porque la silla se desarmó. Unos meses antes le cayó encima un cuadro de la virgen de Guadalupe. Quizá por eso presumió el presidente: “Yo traigo un ángel de la guarda”. Respetables sus creencias religiosas, pero no son para presumirse como titular del Ejecutivo federal.

Todo indica que los planteamientos autocríticos de López Obrador fueron expuestos para justificar la transmisión de los videos sobre el lapsus del campechano presidente del Revolucionario Institucional y la segunda caída de Lozano González.

No estaría de más hacer una revisión minuciosa del formato de la mañanera para emprender los ajustes necesarios, por ejemplo las muy prolijas respuestas de AMLO y la naturaleza repetitiva de preguntas que se formulan en la misma sesión o son parte de los temas abordados un día previo, algunas de índole local, ni siquiera relativa al municipio sino a una colonia. Por supuesto que las denuncias están aparte y son bienvenidas, cuidando más aún el protagonismo de los voceros de los denunciantes y las que en forma evidente tienen dedicatoria contra los precandidatos presidenciales de casa.