Durante febrero arranca el CETS campaña de donación de sangre

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de febrero de 2022.- Con el objetivo de concientizar a la población sobre la donación altruista de sangre, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), arrancó durante el presente mes la campaña: “Donar Sangre por que las mejores cosas vienen en Pares, ven y dona sangre con tu pareja, papá, hermano, amigo o quien tú quieras”.

En entrevista, el médico valorador de disponentes del CETS, Anul Ruíz López hizo la invitación para que todas las personas mayores de 18 a 75 años de edad, acudan en horario de siete a 10 de la mañana en ayunas, a donar de este vital líquido, el cual puede salvar de tres a cuatro personas que requieren de este componente seguro.

Mencionó que, dentro de los requisitos: son pesar más de 55 kilogramos, gozar de buena salud, que no sean portadores de tatuajes o perforaciones, mostrar una identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar, o cédula profesional), no estar consumiendo medicamentos y no haber ingerido bebidas alcohólicas después de 48 horas.

Y ante la pandemia por COVID-19, las personas que cursaron con la enfermedad pueden donar después de 30 días haber presentado los síntomas, y las que se han aplicado la vacuna contra COVID, pueden donar sangre después de 15 días, además pueden agendar su cita a través de la página web: www.cetsoaxaca.gob.mx y en el teléfono: 951 513 42 22 y a través del número WhatsApp 951 3675396 o acudir a Calzada Porfirio Díaz número 400 en la entrada al Hospital “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Ruíz López, dijo que la donación de sangre, es un acto voluntario, altruista y humanitario, en el cual una persona está dispuesta a compartir un poco de su sangre para beneficiar a otras, que pueden ser pacientes accidentados, mujeres con hemorragias obstétricas, esto para evitar una muerte materna, pacientes con cáncer, niños con leucemias y cáncer, así como diferentes tratamientos para personas hospitalizadas.

Mencionó que la sangre pasa por un estricto control de calidad en el laboratorio, donde se ratifica el grupo sanguíneo, se descarta anemia o infecciones y a través de la biometría hemática la deficiencia de sangre por lo que se recomienda en algunos casos el consumo de suplementos de hierro, vitamínicos, complejo B, y alimentación.

Detalló que se extraen 450 mililitros de sangre de una persona y los grupos más frecuentes en la población es el O positivo, de los cuales el 60 y 70% de las personas son portadores, seguido del “A” positivo, grupo “B” positivo, y “AB” que es más difícil de conseguir, RH positivo es frecuente y RH negativo, el O negativo está presente en el 1 y 2% de la población, por lo que invita a todas personas a acudir a donar sangre de forma voluntaria para tener disponibilidad en caso de requerirse por alguna emergencia.

Finalmente, dijo que existe una red de intercambio con el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, HRAEO, PEMEX), para que puedan disponer y apoyar a sus pacientes de manera oportuna, así como a las unidades de los SSO. Ante ello, invitó a la población del interior del estado, para que acudan a los 13 hospitales generales de los SSO, que cuentan con puestos de sangrado y donen sangre, como un acto de amor.