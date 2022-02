Austria se niega devolver el penacho de Moctezuma; AMLO los tacha de arrogantes

+ El presidente López Obrador acusó que Austria tiene una actitud arrogante y prepotente en el tema del préstamo del penacho de Moctezuma.

Ciudad de México. 23 de febrero de 2022.- En un nuevo episodio de confrontación con Austria por el penacho de Moctezuma, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que el gobierno de ese país actúa con prepotencia y arrogancia pues se niega a devolver a México parte de su patrimonio histórico.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajó en 2020 a diversos países europeos para que en el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan diversos artículos históricos pudieran regresar a México para ser exhibidos.

Según narró el tabasqueño, su esposa manifestó una visita desagradable con el presidente austriaco quien rodeado de un consejo de asesores se negó a atender la petición del gobierno mexicano.

“Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado, incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir el viaje”, abundó.

“Fue muy desagradable ese encuentro que tuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento, que estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho. Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse”, sostuvo.

El tabasqueño afirmó que su gobierno continuará impulsando que el patrimonio cultural mexicano regrese al país pues forma parte de su memoria histórica y destacó que en lo que va de su administración se han repatriado 6 mil piezas arqueológicas mexicanas que estaban en distintos países ilegalmente, incluso algunas en subastas.

“Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, no solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural y artístico”, indicó.

Este artículo fue tomado de la agencia Forbes México: https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-senala-actitud-arrogante-y-prepotente-de-austria-por-penacho/