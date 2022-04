La oposición fortalece la reforma eléctrica

Diario Ejecutivo

Algo insólito sucedió este martes, cuando legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideraron viables para la reforma eléctrica seis de las 12 propuestas que presentaron oficialmente los partidos que conforman la alianza Va por México.

Creo que la propia oposición ni siquiera se dió cuenta de que estaba fortaleciendo la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo. Desde luego que muchos de los puntos de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional son inaceptables para el espíritu de, para decirlo en pocas palabras, renacionalizar la industria eléctrica.

Una de las propuestas de la iniciativa de la oposición es incluir en la Constitución el derecho humano a la electricidad. Personalmente desde hace varios meses he insistido en ese punto (y no precisamente por ser opositor), como una forma de fortalecer la iniciativa del Poder Legislativo.

Precisamente por la pandemia se puso en evidencia este derecho humano, pues en los momentos más difíciles de la contingencia la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a millones de consumidores, al grado de que legisladores de Morena solicitaron a la paraestatal cancelar la política de suspensión del servicio, porque en julio de 2020 los cortes se habían incrementado 13 por ciento con relación al año anterior.

En lo personal escribí tres columnas promoviendo la garantía la energía eléctrica como un derecho humano, y fui durante criticado por muchos de los fans de Manuel Bartlett, quienes incluso argumentaban criterios meramente empresariales (como los de los banqueros en los momentos más graves de la crisis de pago) al grado de criticarme por haberme atrasado un día en el pago.

Pues este derecho a la energía eléctrica es una de las propuestas de la oposición que enriquece la reforma eléctrica de la IV Transformación y ya los legisladores de Morena se aprestan a incluirlo en la iniciativa.

De hecho, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo este martes que su partido aceptará algunas de las propuestas que Va por México planteó como parte de la reforma eléctrica, entre ellas incluir en la Constitución el derecho humano a la electricidad.

“De las 12 propuestas, la bancada de Morena y la coalición revisó al menos seis en las que coincidimos plenamente y las haremos nuestras, el jueves, cuando el grupo hará público a cuáles se suma, en las que coincidimos”, dijo y explicó que se buscará reformar el artículo cuarto constitucional para incluirlo. La propuesta fue hecha concretamente por el PRI y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Mier, explicó que declarar en la Constitución el derecho humano a la energía eléctrica, será condición previa para que se reduzcan las tarifas en el consumo habitacional, pero también la de uso agrícola, como lo propone tambien la oposición.

También dijo que están de acuerdo en suprimir la tarifa comercial del alumbrado público y regresar al modelo de servicio público. “Morena simpatiza que baje porque hay municipios, ayuntamientos, como el de Acapulco, que debe 750 millones de pesos por alumbrado público, y es uno de los municipios con mayor índice delictivo”, señaló el legislador.

Una propuesta más de la oposición que es bien vista por los legisladores de Morena, es reducir las tarifas para los sistemas operadores de agua potable, con lo cual se rescataría a más de mil 400 organismos municipales que están en quiebra, lo que pone en riesgo el derecho humano al agua, por eso también simpatizamos que las tarifas para agua potable disminuyan.

En síntesis parece que ya comenzaron a presentarse algunos acuerdos entre legisladores. Quizá por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del martes señaló que los legisladores de oposición deben responder como representantes populares en las discusiones sobre la reforma eléctrica que se realizarán durante la semana santa.

“Vamos a saber quién es quién; tengo información de que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares… van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares, y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. Que se rebelen, que tengan arrogancia de sentirse libres”, dijo el presidente.

“Cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuándo es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón pues se desfigura todo, es una situación lamentable, ojalá reflexionen más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus de sus partidos”, señaló en un momento especial.

Las declaraciones del presidente se presentaron luego de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en la que señalaba que la reforma eléctrica ocasionará pérdidas de inversión por 10 mil millones de dólares.

Al parecer el gobierno estadounidense está desesperado por influir en la decisión de los mexicanos sobre el futuro de la energía eléctrica y en menos de una semana dos personajes de alto nivel (John Kerry, además de Tai) han arreciado su injerencia en asuntos de México.

Dice el filósofo del metro: Estados Unidos gasta su energía sucia… en presiones.