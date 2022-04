Protestan trabajadores del Hospital Civil; denuncian falta de atención y abandono

+ Tras rechazar la propuesta del gobernador Alejandro Murat para reubicarse -por falta de garantías y condiciones necesarias para hacerlo-, trabajadores del Hospital Civil exigieron la salida inmediata de la directora Eugenia Ruiz Dávila.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de abril de 2022.- Esta mañana, trabajadores del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” ubicado en la colonia Reforma, informaron que el 23 de marzo se reunieron con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien les propuso reubicarlos en el Hospital de la Mujer en lo que se remodelaban sus instalaciones, con la promesa de que solo tardaría 6 meses.

Sin embargo, consideran que no va a hacer en unos meses lo que no pudo hacer en 5 años de su gobierno, además de que no existe el recurso ni para comprar medicamentos o insumos básicos. Así que se niegan a moverse del nosocomio hasta que existan las garantías y condiciones necesarias para trasladarse hasta Reyes Mantencón.

Indican que el Hospital de la Mujer solo cuenta con 48 camas y ellos atienden 270, siendo un total de 1,340 trabajadores. También dijeron ya no es del estado, sino del ISSSTE y que, después de la atención Covid quedó desmantelado, pues se llevaron los equipos a otro hospital.

Indicaron que las otras dos propuestas fueron que se quedara pendiente para el gobierno entrante o que fueran absorbidos por el Gobierno Federal o Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), lo cual también se informó ayer a la base trabajadora y fue rechazado.

Algunos reprocharon que Eugenia Ruiz Dávila, la directora del Hospital Civil, estuviera en la reunión con el Gobernador pero no llegara a la reunión con los trabajadores, cuestionando su capacidad para gestionar todas las necesidades del lugar. Fue así que, por mayoría de votos, tomaron la decisión de exigir que se cambiaran a las autoridades del hospital, aunque comentaron que todavía no saben quién ocuparía su cargo.

La inquietud que tienen los trabajadores es saber si realmente se tratará de una remodelación o si será la reconstrucción total del hospital, pues ello implicaría al menos 2 años de espera. Explicaron que por norma un edificio tiene una vida útil de 35 años, pero el Hospital Civil ya está por cumplir 57 años el próximo 5 de mayo.

Tras el terremoto que se produjo el 16 de febrero de 2018, algunos ingenieros checaron las instalaciones y dijeron que todavía podían estar -explicó uno de los trabajadores-, pero ahora se encuentran “en total abandono” y hasta hay áreas cerradas.

De acuerdo al Dr. Carlos Alberto Pérez Bautista, en 2013 (durante el mandato de Gabino Cue) se hizo un proyecto de sustitución que consideraba 320 camas, asignándose un recurso federal para las obras, el cual después desapareció.

Dr. Carlos Alberto Pérez Bautista

En esta ocasión no se presentó ningún proyecto por parte del gobernador Alejandro Murat, pero consideran que es imposible que se logre en 6 meses, además de que el Gobierno Estatal no tiene la autoridad competente por tratarse de un recurso federal.

“Es tiempo de que volteen a vernos; nos han tenido muy abandonados desde antes de la pandemia”, expresó una de las trabajadoras.