Romantizar la maternidad lleva a no reconocer maternaje: SMO

+ Llama la SMO a ejercer una crianza compartida y que como sociedad se deje de discriminar a quienes decidieron no ser madres.

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de mayo de 2022. En víspera del Día de las Madres, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer de manera amplia y permanente el trabajo de crianza y cuidados de las mamás, pues “la cultura machista nos ha hecho creer que ser madre es sinónimo de ser ama de casa”.

El bombardeo publicitario en este sentido reduce el amor de madre a la mujer que debe estar incondicionalmente al servicio de toda la familia, legitimando incluso el trabajo de cuidados y la crianza unipersonal, aún con la presencia física del padre, señaló la SMO.

Así también se pronunció por respetar el derecho de las mujeres a decidir no ser madres, sin que como sociedad se les discrimine, critique, aísle.

En torno a la celebración tan publicitada y aún estereotipada, la dependencia considera que la fecha es propicia para ver desde otros ángulos el ser madre, no como un rol de género, no como el único fin de las mujeres, donde sólo así puede validarse su realización personal, como una labor de amor y no de trabajo permanente, “de 24/7”.

También es necesario no olvidar el contexto que da origen a la creación de la fecha en nuestro país: el avance del movimiento de mujeres enarbolando la bandera de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a la participación política, los cuales era preciso seguir invisibilizando.

Por eso, más allá de seguir felicitando a las mujeres que maternan, desde la SMO se invita a pensar en todos los temas que rodean a la maternidad, bajo la tesis de que debe ser deseada y elegida.

Esto implica que como sociedad abonemos a la educación sexual integral y junto con las instituciones educativas y de salud, ponderemos el respeto a los derechos de adolescentes, para dejar de ver embarazos no planeados. Sin olvidar que la violencia sexual, es muchas de las veces el origen de esas maternidades tempranas.