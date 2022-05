“Aquí nadie olvida” a Javier Valdez

Periodistas Unidos

A los cinco años del asesinato de Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, se efectuó un importante acto para recordar su trayectoria, la impunidad que hay en su homicidio y reclamar que cada vez existan más compañeros acallados: 11 en este año.

La frase principal decía: “Aquí nadie olvida”.

La viuda de Javier: la siempre combativa e invencible, Griselda Triana, señaló que la impunidad puede ser el sello de este crimen, ya que de no extraditar el gobierno de Estados Unidos a Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic., quien es considerado el autor intelectual del ominoso hecho, y darle el papel de testigo protegido en el nación vecina, la justicia no se alcanzará plenamente.

Sentencia que muestra, claramente, que a los estadounidenses, únicamente, les importan, como sabemos, sus intereses.

Recordó, la esposa de Valdez Cárdenas, que el día de su asesinato, se despidió en dos ocasiones, ya que regresó por sus lentes que había olvidado. Algo que mostraba la prisa, el compromiso, la dedicación por su arriesgado trabajo y el amor a su compañera, a quien besó dos veces.

Llamó Griselda a investigar asesinatos, desapariciones de compañeros del oficio y protegerlos en serio.

Le siguió en el uso de la palabra, Brisa Breach, hermana de Miroslava, quien exigió a las autoridades el derecho a la verdad.

Relató que cuando era gobernador: Javier Corral, al reclamarle el homicidio dijo algo increíble y absurdo: “Es que Marisela le anduvo pisando los callos a los narcos”, propio no de un gobernante, más bien de un socio de pandilleros.

Foto: Agencia EFE

Ismael Bojórquez, director de Río Doce, y compañero de Javier durante varios años, evocó su trayectoria, las actividades múltiples del llamado Bato (baterista, roquero, ensayista, columnista), insistió en llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias e invitó a las actividades de ese día en recuerdo del inquietísimo personaje: jornada política- cultural, inauguración de un gran mural- que está en una pared del PRD: organización que perdió su registro local-, el monólogo de Aarón Ibarra, Fui Cartero, en honor de JV y que el 24 de este mes habrá una edición conmemorativa de textos en el semanario mencionado. En el acto hablarán: Adela Navarro y Elmer Mendoza.

Un texto firmado por Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Río Doce, Artículo 19 y RecuperArte fue leído a tres voces.

Sara Mendiola, de Propuesta dijo: “Javier Valdez sabía lo peligroso que era estar vivo y ser periodista, no sólo en su estado natal de Sinaloa, sino de todo México. Con todo, su auto consigna fue no callarse. No tuvo miedo de reportear el infierno que vive México, se negó a guardar silencio y se negó al olvido. Ante todo, era consciente de su importante papel de ofrecer espacio a que se escucharán las voces de miles de víctimas de la narcopolítica, quienes sin ser periodistas como él ven bloqueados los caminos hacia la verdad y la justicia”.

Por Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, siempre presente en los actos más importantes en la defensa de compañeros, expresó que esta actividad apela a la memoria de Javier y la justicia, es además “una jornada que lamentablemente hoy se extiende a la memoria del periodista Luis Enrique Ramírez, localizado sin vida el 5 de mayo en esta ciudad de Culiacán, y las reporteras Yesenia Mollinedo y Johana García, ambas asesinadas en Veracruz el lunes pasado (9 de mayo). También se extiende la exigencia de justicia para que las autoridades investiguen con perspectiva de libertad de expresión y se esclarezcan sus asesinatos de manera inmediata”.

A nombre del CPJ, Jean Albert Hoosten, exigió a la Fiscalía para la Libertad de Expresión (Feadle): “Que realice acciones efectivas tendientes a la extradición de Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic.”, involucrado en el asesinato de Javier, y al Mecanismo de Protección de Periodistas: “Que continúe brindado de manera puntual el esquema de protección a la familia del periodista Javier Valdez”, ya que están en riesgo permanente.

A la pregunta, cómo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los recientes tres periodistas ultimados lo fueron por causas ajenas a su profesión, hubo un rechazo generalizado.

Javier Valdez y demás compañeros caídos en su trabajo periodístico: Nadie los olvidaremos y exigiremos justicia.