Iberdrola: Multa sin precedente

Utopía

En un hecho sin precedente, la Comisión Reguladora de Energía impuso a Iberdrola, la trasnacional energética que exprime sin piedad a los españoles, una multa a su filial Iberdrola Energía Monterrey, de 9 mil 145 millones de pesos porque vendió energía a otras empresas al amparo de un permiso que sólo le permitía generar para autoabastecimiento.

La autónoma CRE publicó la resolución RES/466/2022, la cual detalla la multa impuesta a Iberdrola Energía Monterrey, titular del permiso de generación de electricidad bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002.

El monto de la multa equivale a 100 veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México durante 2020, que era de 123 pesos, por cada kilovatio de capacidad de la planta que fue vendido en el esquema de autoabastecimiento. Y es la multa más alta impuesta por la CRE, pues las sanciones a otros permisionarios de diferentes sectores energéticos fueron menores. Hace un lustro, por ejemplo, el monto de las multas impuestas por el regulador en 76 procedimientos administrativos sumó apenas 112 millones 107 mil 690 pesos.

La CRE encontró que IEM incurrió en la venta de electricidad a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El artículo 36 establece que el permiso de autoabastecimiento se otorga para satisfacer las necesidades de energía de personas físicas o morales. También determina que es posible formar sociedades, pero los solicitantes deberán ser copropietarios y no pueden entregar energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no sean socios de la misma al aprobarse el proyecto original.

Pese a lo anterior, Iberdrola –presidida por el prepotente y altanero plutócrata José Ignacio Sánchez Galán, de acuerdo al testimonio del presidente Andrés Manuel–, incurrió en la venta de energía generada en la planta de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre ellas Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex. La demostración fue posible a través de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitidos por IEM entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

En el mismo documento de la CRE, se concluye que la conducta de la permisionaria fue de carácter grave, ya que a sabiendas de que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma, llevando a cabo la conducta prohibida por la misma.

La CRE determinó, previamente, que la generadora Dulces Nombres, planta de Iberdrola ubicada en Pesquería, Nuevo León, debe dejar de operar y ser desconectada del Sistema Eléctrico Nacional al quedar suspendida la vigencia de su permiso de generación eléctrica. Sin embargo, en abril el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro para no variar concedió a Iberdrola un amparo provisional contra la desconexión.

Cabe esperar que la multa dictada por la CRE se sostenga y convierta en un ejemplo contra las prácticas abusivas de trasnacionales extranjeras y mexicanas. Esto implicaría conquistar un gran avance en la aplicación de la ley a los dueños del mundo y de México en la recuperación y fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre un sector estratégico que los presidentes de 1982-2018 liberaron a la rapiña del mercado y al enriquecimiento privado a costa de los bienes públicos. También es indispensable que concluya el uso del aparato judicial para mantener en pie esquemas lesivos para México.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

En PressLibre creemos, defendemos y respetamos la libertad de expresión. Por ello damos a conocer las opiniones de nuestros colaboradores en esta sección, sin que ello represente necesariamente nuestra postura o línea editorial.