Santa María Tonameca hace un llamado de auxilio tras el paso de Agatha

+ Conocido por su hermosa Playa Mazunte, el municipio de Santa María Tonameca hoy se encuentra devastado por el paso del huracán Agatha. I ndican que no han recibido ayuda del gobierno federal ni estatal y hacen un acopio en la capital de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de junio de 2022.- Ubicado a 268 km de la capital de Oaxaca, Santa María Tonameca es uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Agatha, pues si bien se reportó saldo blanco, el 70% de los hogares presentan pérdida completa y las personas damnificadas necesitan víveres, agua y ropa.

En entrevista con PressLibre, Tayde Martínez Espino, de la Dirección de Agencias, Barrios y Colonias de dicho municipio, comentó que el censo de la población es de 27 mil 394 habitantes, pero no todos cuentan con casas de concreto, por lo cual muchas viviendas fueron arrasadas por el huracán y otras por los fuertes vientos, mientras que el resto quedaron inundadas y/o gravemente afectadas.

Tayde comenta que gracias al trabajo de protección civil en conjunto con habitantes y autoridades municipales encabezadas por el edil César Ruíz Gutiérrez, se pudieron desalojar a tiempo las zonas de más alto riesgo y así evitar pérdidas humanas.

Sin embargo, las comunidades quedaron devastadas y aunque se instalaron campamentos y comedores, la gente solo llega a dormir y la comida no es suficiente. Además, se pronostica que llegarán más lluvias en los próximos días, por lo cual piden que tanto el gobierno federal como estatal, no se olviden de Santa María Tonameca (conformado por 114 comunidades, 14 agencias y 100 representaciones).

Al preguntarle a Tayde por el apoyo que han recibido de parte de dichos gobiernos, refirió que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa Ivette Morán, solo llegaron a “tomarse la foto” y a prometer apoyo que hasta ahora no ha llegado. Mientras que el gobierno federal “ha brillado por su ausencia”.

Dice que la gente quiere apoyar, pero necesitan que la Guardia Nacional llegue realmente a trabajar para liberar caminos y ayudar a los damnificados con la distribución de despensas, sin que estas sean condicionadas con fines electorales.

Considera que en este tipo de situaciones no deben existir distinciones de colores, razas ni partidos políticos, pero lamentó que no estén recibiendo ayuda como la que se ha brindado a San Pedro Pochutla -municipio gobernado por Saymi Pineda Velasco-, por lo cual pareciera que hay una diferencia por cuestiones políticas.

Tayde refirió que Tonameca tiene más devastación, además de contar con lugares turísticos como Mazunte y un Cocodrilario en La Ventanilla que ahora desapareció.

Por ello decidieron acudir a la ciudad de Oaxaca, para ser portavoces del auxilio de su población y realizar un acopio de víveres que necesitan, principalmente enlatados y de preparación rápida, así como comida para bebés y ropa, mismos que estarán recolectando también este sábado 4 de junio de 9 de la mañana a 7 de la noche, en el parque El Llano, frente a la Iglesia de la Guadalupe.

Agradeció el apoyo que hasta ahora ha brindado la gente, pero también resaltó que no es suficiente y que se necesita ayuda urgente del gobierno estatal y federal, advirtiendo que si no son auxiliados, los habitantes no van a permitir que se instalen las casillas para la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio, pues consideran injusto que les “pidan votar” y “no se toquen el corazón por familias que lo perdieron todo”.