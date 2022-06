¡Alito aguanta el pueblo se levanta!

Utopía

En el tono socarrón, de burla, que tanto irrita a sus adversarios que con frecuencia reaccionan como enemigos, el presidente Andrés Manuel denunció a las más emblemáticas figuras de Acción Nacional, incluido Carlos Salinas, el forjador del PRIAN, por no salir en defensa de Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito y el gran coleccionista de bienes y raíces en el estado y la ciudad de Campeche a los que saqueó como gobernador, como se documenta en carpetas de investigación de la Fiscalía General y en audios que se dieron a conocer en Martes del Jaguar, programa de la gobernadora Layda Sansores.

A partir del martes 14 empezaron a circular trascendidos sobre la encerrona de cinco horas entre el presidente del Revolucionario Institucional, Moreno Cárdenas, y sus antecesores Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Roberto Madrazo, Carolina Monroy, Claudia Ruiz Massieu (sobrina de Carlos Salinas de Gortari), César Camacho y el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sus camaradas de partido, pero no de sector y menos de grupo, subrayaron a Moreno que la reflexión sobre su salida tendrá que continuar y en dos semanas se reunirán de nuevo, y deberá correrles la cortesía de invitarlos en forma personal. Esto después de aclararle, “No te tenemos confianza, nos has colocado en la crisis más grave, la peor incluida la del 2000”. La molestia por las formas y los modos con que Alito se apoderó del control del PRI tensó la encerrona, y la salida para justificar la derrota del 5 de junio en Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas fue responsabilizar al pasado. “Así me dejaron el partido”, reviró.

Marullero como suele ser el señor de los muchos tratamientos faciales, espetó a sus antecesores cuando le mencionaron que la reunión se celebraba para que él reflexionara sobre su estancia en la presidencia tricolor, pues salió el Alito que muchos políticos conocen. Les respondió que él no tiene nada que reflexionar, que no fue puesto allí por ningún presidente de México ya que lo eligieron “los votos de los militantes”.

Nada más y nada menos que, según datos oficiales de agosto de 2019, un millón 600 mil votos. De un muy abultado padrón priista concurrió sólo 27% y de esta minoría, sufragó por Moreno Cárdenas 23.7%.

Sin embargo, Osorio Chong, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto (2012-2018), recordó al campechano que “había llegado al cargo partidista con el apoyo del expresidente y de gobernadores afines al mexiquense, quien ahora vive en Madrid, España, en la exclusiva y súper vigilada zona residencial de Valdelagua, y dispone de la Golden visa española.

Harto difícil está la situación del exgobernador de Campeche y actual líder priista, a pesar de que organizó el Consejo Político Nacional Extraordinario, donde obtuvo lo que más le urgía, la aclamación de los consejeros que él nombró. En su alrededor se juntaron sus inseparables: Carolina Viggiano, Mario Zamora, Manuel Añorve, María Esther Sherman, Carlos Aceves del Olmo, Verónica Martínez y Rubén Moreira. El PRI, según juran ellos, ganará los comicios de Coahuila y el estado de México, en 2023.

Sólo así es posible explicar el más reciente de los virajes del demagogo envalentonado que deslumbra a Azucena Uresti, de aconsejar “matar de hambre a los periodistas” a proponer la iniciativa de ley para establecer un órgano autónomo de respaldo a los comunicadores. Y como en política no existen los milagros, pues la consigna presidencial queda en una burla ante los desplantes rijosos del pequeño Alito.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

