Ferrocarrileros piden a AMLO que haya justicia y resarcimiento de daños

+ Desde el lunes 13 de junio, trabajadores ferrocarrileros se han manifestado en el Zócalo de la Ciudad de México para pedirle al presidente López Obrador que los atienda y que las Secretarías de Gobierno y del Trabajo cumplan con lo prometido.

Ciudad de México. 17 de junio de 2022.- Este viernes, trabajadores ferrocarrileros emitieron un pronunciamiento para dar a conocer su postura con respecto al plantón que mantienen frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México desde el día lunes 13 de junio, durante el cual comentan que algunos extrabajadores han presentado problemas de salud debido a su edad y a las condiciones en las que se encuentran.

Los manifestantes exigen justicia laboral para los más de 10 mil exferrocarrileros que no fueron liquidados, fueron mal liquidados o no pudieron jubilarse debido a la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, realizada en 1995 durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

Como forma de reclamo por los daños causados con dicha privatización, personas se crucificaron simbólicamente frente al Palacio Nacional, solicitando al presidente de México que los atienda y que las autoridades designadas (Segob y ST) realmente cumplan con lo prometido por AMLO.

Piden que el gobierno federal se comprometa a presentar “por escrito”, el esquema por el que los exferrocarrileros podrán tener solución a sus problemas relacionados con sus liquidaciones a las que tienen derecho después de la privatización.

Indicaron que permanecerán pacíficamente en plantón hasta que tengan respuesta por parte de las autoridades federales correspondientes.

Acuerdo ferrocarrilero en Zócalo CDMX

Mucho camino hemos recorrido en esta gran lucha ferrocarrilera, todos sabemos los esfuerzos y sacrificios que se han hecho para lograr el reconocimiento del daño que se hizo al gremio ferrocarrilero, de la necesidad urgente de resarcir el daño que nos hicieron en la política del neoliberalismo. Estamos conscientes de que esta lucha de liquidados, no liquidados y jubilados, es sumamente complicada, larga y con mil trabas, obstáculos preparados por el pseudo líder sindical (Víctor Flores) y comparsas que se hacen pasar por luchadores sociales; pero que solo apoyan lo que les dice el pseudo líder y que nunca verás en ellos esfuerzo alguno con los verdaderos luchadores. El día de hoy nos pronunciamos desde el campo de batalla, desde el gran Zócalo de esta Ciudad de México por lo siguiente: 1.- Agradecemos el reconocimiento hecho por el C. presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al daño que sufrimos los ferrocarrileros por el neoliberalismo. 2.- Agradecemos sus instrucciones giradas a las dependencias, para la elaboración del proyecto de justicia social que se aplicará al gremio ferrocarrilero. 3.- Consideramos el acuerdo tomado con secretaria de Gobernación, para el efecto de tener una próxima reunión con el titular o quien este designe, esperando se proceda a la pronta elaboración del proyecto ordenado por el C. presidente. Nos pronunciamos desde este lugar, así también para seguir convocando a la unidad, para estrechar nuestros vínculos como organizaciones y para estar preparados para la próxima reunión en la que es posible se presente el proyecto, debemos proceder con todo nuestro esfuerzo para esta gran lucha. Mientras tanto permaneceremos plantados pacíficamente en el zócalo de la CDMX esperando respuesta de las autoridades federales correspondientes.