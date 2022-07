Cuando “Fuimos Suiza” y otros cuentos pornográficos

Al pie de una foto

A mis jóvenes compañeros de trinchera

Zapatistas 1994 / Foto: Fernando García

“La tira” como designábamos a la policía en el barrio es la apócope de tiranía, y tirano según el diccionario de la RAE es dicho de una persona: que obtiene contra derecho el gobierno de un estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario.

Los tiranos, autócratas, dictadores, déspotas apuestan a la desmemoria de sus víctimas y a la falsificación de la historia a través de intelectuales sicarios, tinterillos a sueldo y plumíferos ganapanes en la nómina del poder, esto a propósito de la información intoxicada con propaganda, paparruchas y mala fe disfrazadas de noticias que por las mañanas leo incrédulo y asombrado pese a su cotidiana aparición en los desprestigiados medios impresos y digitales. De la televisión y radio ni hablar pues hace mucho tiempo que los he dado por muertos.

A mi teléfono celular día con día desde hace un par de años llegan las síntesis informativas y el PDF de la mayoría de medios impresos de los que con tan solo leer las portadas me revuelven el estómago de asco, casi todo es basura corrompida de boletines empresariales, inmundicia rancia de agencias desacreditadas, cháchara con chismes de vodevil y espectáculos deslucidos de farsa amarillista que solo las cucarachas y ratas consumen, los lectores medianamente informados han escapado en masa de esos remedos de periodismo. Es patético, poco o nada ha cambiado para la comunicación y los medios en México desde hace décadas, “la tira” de traje fino y corbata italiana sigue controlando la información.

Tomada en la tercera semana del mes de enero de 1994 en pleno levantamiento zapatista contra el régimen espurio y neoliberal del tirano Carlos Salinas de Gortari, la imagen que anticipa estas letras es una escena callejera de San Cristóbal las Casas, Chiapas México en la que la población hambrienta después de semanas sin alimentos, pues los comercios estuvieron cerrados y la pequeña ciudad bloqueada al igual que carreteras y poblados, tuvo que salir de sus hogares a recibir las paupérrimas raciones de comida que entregaba el gobierno bajo el escrutinio de las fuerzas armadas que interrogaban rudamente a las mujeres para que delataran a los varones de su familia y comunidad sospechosos de ser simpatizantes o integrantes del ejército zapatista de liberación nacional. Sí amigos como en Vietnam, El Salvador o cualquier otro país “bananero” en conflicto armado. La pobreza te hace sospechoso a los ojos de la tiranía, puede que seas un ser pensante.

El autócrata Salinas de Gortari emanado del PRI nos había echado el cuento chino entre bombos y platillos mediáticos de que ya pertenecíamos al primer mundo y que la economía del país era tan sólida como la de Suiza, que el tratado de libre comercio con Canadá y EUA nos conectaría fast track (en chinga pues) a saborear las mieles del progreso y la prosperidad, Changarro y vocho para todos conceptualizaría años después el estulto expresidente Vicente Fox. Las adulaciones del “periodismo” nacional y mundial eran incluso más grandes que el ego del déspota y ese paraíso maravillosamente dibujado en el aire se desvaneció más pronto que una voluta de humo de la pipa del subcomandante Marcos.

Las décadas posteriores fueron pasto de gobiernos rapaces, corruptos y represores, el movimiento zapatista fue cercado, encapsulado y acosado a través de una guerra de desgaste o baja intensidad en la que el secuestro y asesinato de su base social fue metódica como en el resto del país le ocurrió a la oposición política, los muertos y desaparecidos se cuentan por miles desde entonces, y es apenas ahora con gran voluntad política del jefe del ejecutivo que se ha detenido la represión a través de los órganos del gobierno federal.

Precisamente nativo de por aquellas tierras del sureste de México y ex gobernador de Campeche un bandido de 7 suelas, sátrapa tan violento y perverso como Salinas de Gortari, es el dirigente del partido político más odiado por los mexicanos el PRI (las cifras electorales lo demuestran) me refiero a Alejandro Moreno Cárdenas que cínicamente a huido a Europa como muchos traidores a la patria en el devenir histórico, para suplicar a gobiernos extranjeros su intervención para deponer al primer presidente electo por más de 30 millones de mexicanos, en una gloriosa odisea democrática pese a tener en contra los poderes fácticos y los medios de comunicación empresariales.

Y es que en grabaciones filtradas a la prensa a Alejandro Moreno Cárdenas (lord Botox) se le ha escuchado con un lenguaje procaz en extremo reconocer su participación en una larga lista de fechorías y presuntos delitos de diversa factura, desde lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, robo procesal, extorsión a empresarios, violaciones electorales y por si fuera poco se ha revelado que solicitaba a sus compañeras, las diputadas de su partido fotografías de contenido explícito sexual en paños menores o desnudas (el llamado “pack”) para premiarlas con favores políticos y económicos. Por cierto, que las fuerzas vivas del feminismo nacional han brillado por su ausencia y las diputadas de marras en lugar de indiciar penalmente a “lord Botox Moreno” su verdugo lo rodean solícitas, prestas a protegerlo desviando las acusaciones hacia la Gobernadora de Campeche Laida Sansores, la mujer que reveló el grotesco espectáculo del sexi tirano tropical a la ciudadanía.

La frase “Respetemos eternamente el vicio y no combatamos sino la virtud” atribuida al Marqués de Sade parece describir con exactitud la conducta de una enorme cantidad de líderes políticos del vituperado PRI, y como una muestra más de su exacerbada putrefacción recordemos al rey de la basura, el autócrata Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ex diputado y ex dirigente del PRI en la Ciudad de México detenido y encarcelado el 29 de diciembre de 2021 acusado de crear una red de trata y prostitución al interior del PRI CDMX. Hoy el multicitado partido posee el vergonzoso récord de tener en sus filas más políticos exgobernadores en la cárcel que políticos gobernando algún estado.

“Virgencita de Guadalupe no me des, nomás ponme donde hay que yo me despacho solo”, “no vivir del presupuesto es vivir en el error” y “amistad que no se refleja en nómina no es amistad sincera” escribió en un decálogo por demás aberrante un intelectual orgánico consentido del salinismo de cuyo nombre no quiero acordarme, convertido hoy en ideólogo de la oposición moralmente derrotada que se aglutina alrededor del otro dictador empresarial el señor X González, dueño y señor de la coalición política de oposición Va por México y la ONG Mexicanos contra la corrupción financiada por EUA y con cuyos dirigentes se reunió hace unos días el embajador estadounidense Kent Salazar.

Un cuento chino se define por la RAE como embuste, mentira disfrazada de artificios, sin embargo, no se trata de un engaño simple o evidente, sino de una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad. Así los facinerosos sátrapas del “RIP” muy bien asesorados por gentecillas de conductas canallescas tipo Carlos Alazraki, Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze por citar algunos, siguen siendo los reyes tiranos de la narrativa fantástica producida para esos ciudadanos que ellos piensan disminuidos mentales ya que fueron educados por el chavo del ocho, la escuelita y la familia peluche.

En el más reciente capítulo del cuento chino “soy un perseguido político” Lord Botox Moreno nuestro cacique, villano favorito se embarcó en un largo y azaroso periplo por el mundo mundial para salvar con su espadita de hojalata e ilustres arengas ante importantísimos parlamentos de merengue y chocolate esa supuesta democracia y prosperidad construida por el PRIAN en aquellos años, cuando fuimos Suiza y de tanta abundancia se amarraba a los perros con chorizos y las casas eran hechas de colación y caramelo. Rodeadas de lagos de limonada, bosques de paletones y montañas cubiertas de nieve de coco.

Los diarios nacionales de opereta y algunos españoles de oropel, por supuesto nos comparten este domingo 10 de julio del 2022 en sus 8 columnas la colorida versión del infame reyezuelo de lengua viperina (con perdón de las serpientes y dragones), pero solo uno o dos periodistas nos cuentan los detalles chuscos y ridículos de la farsa, una puesta en escena como coartada perfecta para huir corriendo del país pues el largo brazo de la ley está próximo a sujetarlo de…, ahí mismo, porque amigos; el rey va tan desnudo, como las doncellas virginales de los pack que atrapadas en la torre más alta del castillo de la infamia lloran enamoradas por su triunfal regreso.

Telón y luego aplausos.

Fernando García Álvarez Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos. He sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia. Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.

