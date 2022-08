Rescata Chente Castellanos Casa de Salud en la colonia Benito Juárez

+ Esta Casa de Salud es la octava que inaugura el Presidente Municipal Chente Castellanos en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán , para que las y los xoxeños tengan a la mano la atención médica de calidad que necesitan.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.- El presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán inauguró la Casa de Salud de la colonia Benito Juárez, la octava que rescata y dignifica para el beneficio de la población.

“Le tengo mucho cariño a esta colonia, porque desde hace 22 años he convivido con mis vecinas y vecinos. Trabajamos hombro con hombro para construir la capilla y logramos seguir trabajando en comunidad para darle mantenimiento. Hoy veo que seguimos unidos, logrando grandes cosas, como el rescate de esta Casa de Salud a beneficio de todas y todos”, destacó Chente Castellanos.

El Presidente Municipal dijo que su gobierno seguirá acercando los servicios de salud a las colonias y agencias para que las y los xoxeños tengan a la mano la atención médica de calidad que necesitan y gocen de su derecho a una mejor calidad de vida.

Resaltó que en esta Casa de Salud se ofrecerán los servicios de saneamiento básico a nivel familiar, consulta general, atención prenatal, control del niño sano que incluye la vigilancia de nutrición y crecimiento infantil, control de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes mellitus e hipertensión arterial), planificación familiar, manejo de EDAS, de infecciones respiratorias agudas, de lesiones y se brindará capacitación comunitaria para el autocuidado de la salud.

Chente Castellanos informó que con la colonia Benito Juárez, suman ocho las casas de salud que se han reactivado y que hoy brindan servicio a las y los ciudadanos en La Soledad, Las Culturas, Esquipulas, Mirador, San Javier, 3 de Mayo y Benemérito, con médicos capacitados y certificados, además de medicamentos a muy bajo costo.

“Quiero que sepan que en mi gobierno no existe el olvido, tengo muy en cuenta todas y cada una de las necesidades de mi gente, y el que nos hayan dejado vacías las arcas municipales, no es pretexto para no trabajar, vamos cumpliendo en materia de salud y seguridad, pero sobre todo con el respaldo del pueblo”.